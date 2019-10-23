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Хэллоуин на ВДНХ и выставка Ивана Марчука: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
24 октября — балеты «Ночи в садах Испании» и «Треугольная шляпа»,
25 октября — опера «Золушка»,
26 октября в 12:00 — опера «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балеты «Шехеразада» и «Пахита»,
27 октября — опера «Дон Карлос»,
29 октября — балет «Спартак»,
30 октября — опера «Турандот».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
26 и 27 октября на ВДНХ пройдет праздник Хэллоуин.
Начало: 12:00.
Адрес: ул. Глушкова, 1, павильон 19-й.
Цена: 150 гривен. В хэллоуинском костюме, детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно.
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25 октября в 19:00 в Доме актера состоится «Вечер добрых песен», посвященный Юрию Визбору.
Адрес: ул. Ярославов Вал, 7.
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До 15 декабря в художественном пространстве ARTAREA продлится выставка знаменитого художника Ивана Марчука «Секреты гениальности», которая по замыслу художника станет последней для киевлян. В экспозиции более 100 работ — живопись, графика и пластические произведения, которые ранее не экспонировались.
Адрес: ул. Софиевская, 11—15.
Цена: от 50 грн.
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До 10 ноября в арт-пространстве Set проходит выставка работ финалистов конкурса фотографии Bird in Flight Prize 2019. Международное жюри выбрало десять работ из более 400 заявок.
Адрес: ул. Ярославов Вал, 14.
Вход свободный.
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До 20 ноября в Галерее The Naked Room продлится персональная выставка художника Дениса Саливанова. В экспозиции: живопись, видео и цифровые медиа.
Адрес: ул. Рейтарская, 21.
Вход свободный.
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До 12 декабря в Киевском Дворце детей и юношества продолжается выставка «Древний тур: прошлое и настоящее». Она будет интересна всем, кто неравнодушен к защите окружающей среды и заботится о сохранении флоры и фауны.
Адрес: ул. И. Мазепы, 13.
Вход свободный.
***
До 31 декабря в музее Ивана Гончара проходит выставочный проект «Battle of memories: мифы и реалии советской эпохи». Экспозиция покажет жизнь «маленького человека» тоталитарной эпохи.
Адрес: ул. Лаврская, 19.
Вход свободный.
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Бесплатно можно посетить: 25 октября — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б); Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость» (ул. Госпитальная, 24а); Национальный центр культуры «Музей Ивана Гончара» (ул. Лаврская, 19). 26 октября — Литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой (ул. Б. Васильковская, 121). 27 октября — Литературно-мемориальный музей-квартиру Павла Тычины (ул. Терещенковская, 5); Национальный художественный музей Украины (ул. М. Грушевского, 6); Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского (ул. М. Рыльского, 7). 28 октября — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); Национальный музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9); Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Музей гетманства (ул. Спасская, 16); Музей-квартиру В. С. Косенко (ул. М. Коцюбинского 9, кв. 4). 30 октября — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11); Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (бульвар Т. Шевченко, 8а).
Напомним, по данным синоптиков, «бабье лето» отступает и в ближайшие дни ожидается снижение температуры.
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