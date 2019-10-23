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Ярая путинистка Тина Канделаки резко раскритиковала РЖД за туалеты в поездах (видео)
Известная российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, которую ранее раскритиковали за слишком глубокое декольте на приеме у Путина, резко высказалась о сервисе в поездах. Она показала шокирующее видео туалетов с ржавыми кранами и отсутствием воды.
«Каждый раз удивляюсь, как в XXI веке можно перевозить людей в таких условиях? Что это?», — возмущалась Тина Канделаки.
Я люблю @rzd_official, но каждый раз удивляюсь, как в XXI веке можно перевозить людей в таких условиях? pic.twitter.com/lhGDmpxqIZ— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 23 октября 2019 г.
Ее поддержали многие подписчики. В комментариях они отмечают, что за «такие скотские условия приходится выкладывать немало денег». Порой билеты на поезд стоят почти как на самолет. Также Тине советует окунуться хоть на недельку в жизнь простого гражданина РФ, чтобы прочувствовать на себе сполна, как «скрепненько» все работает в стране.
«Окунуться бы ей в жизнь и быт обычного (среднего) Российского человека на недельку — наверняка не стала бы мудазвону и ему подобным подлизывать. ржд она видите ли любит! Лицемерка!», — пишет комментатор.
Кстати, она не первый раз критикует РЖД. Весной она негодовала из-за высокой стоимости билетов при низком сервисе.
Напомним, Канделаки является одной из приверженцев политики Путина. Она внесена в базу «Миротворца» за посещение аннексированного Крыма с нарушением законов Украины.
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