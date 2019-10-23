Ярая путинистка Тина Канделаки резко раскритиковала РЖД за туалеты в поездах (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, которую ранее раскритиковали за слишком глубокое декольте на приеме у Путина, резко высказалась о сервисе в поездах. Она показала шокирующее видео туалетов с ржавыми кранами и отсутствием воды.

«Каждый раз удивляюсь, как в XXI веке можно перевозить людей в таких условиях? Что это?», — возмущалась Тина Канделаки.

Я люблю @rzd_official, но каждый раз удивляюсь, как в XXI веке можно перевозить людей в таких условиях? pic.twitter.com/lhGDmpxqIZ — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 23 октября 2019 г.

Ее поддержали многие подписчики. В комментариях они отмечают, что за «такие скотские условия приходится выкладывать немало денег». Порой билеты на поезд стоят почти как на самолет. Также Тине советует окунуться хоть на недельку в жизнь простого гражданина РФ, чтобы прочувствовать на себе сполна, как «скрепненько» все работает в стране.

«Окунуться бы ей в жизнь и быт обычного (среднего) Российского человека на недельку — наверняка не стала бы мудазвону и ему подобным подлизывать. ржд она видите ли любит! Лицемерка!», — пишет комментатор.

Кстати, она не первый раз критикует РЖД. Весной она негодовала из-за высокой стоимости билетов при низком сервисе.

Напомним, Канделаки является одной из приверженцев политики Путина. Она внесена в базу «Миротворца» за посещение аннексированного Крыма с нарушением законов Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter