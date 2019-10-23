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Россияне меня подставили: "слуга народа" Шевченко попытался оправдаться за скандал с росТВ
Мажоритарщик от «Слуги народа» Евгений Шевченко попытался оправдать свое появление в эфире российского телеканала, где он дискутировал с главарем так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.
По словам, нардепа, его подставили продюсеры российского «Первого канала». Скрины переписки с некой Лесей, которая приглашала Шевченко на передачу, нардеп передал главреду «Цензор Нет» Юрию Бутусову, который опубликовал их на своей странице в Facebook.
«Россияне меня подставили! Выглядело как умышленная встреча с Пушилиным! Больше они меня не увидят. Пошли они… Выступая на „Первом канале“, я выполнял волю моих избирателей в Запорожье, те цели, которые заявляла партия „Слуга народа“ на выборах. Это достижение мира, диалог. Только поэтому я согласился на включение на программу. Я говорил о том, что радикальные националисты пытаются сорвать процесс разведения войск. Националисты, радикалы выходят к Офису президента, не позволяют установить мир. То, что я сказал — это не предательство интересов Украины, это защита интересов моих избирателей, избирателей „СН“, раз мы говорим о мире, значит это наша обязанность», — пишет Шевченко.
Нардеп не видит в своем появлении в прайм-тайме на росТВ ничего предосудительного и не считает это предательством. Он якобы не знал, что эфир будет с главарем «ДНР» Пушилиным.
«Считаю, что я все сделал правильно, и нормальные люди меня оценят и поддержат и в Украине и в России в том числе», — уточняет он, добавляя, что на «Первом канале» он больше выступать не будет из-за того, что его обманули.
Он также утверждает, что россияне сильно порезали запись его выступления.
«Вырезали все мои слова, что занятие Крыма — грубая ошибка со стороны России. Вырезали мой спор с Пушилиным по поводу Донбасса. Я написал их продюсеру, который договаривался об эфирах, что о них думаю, готов это опубликовать», — резюмирует скандальный «слуга народа».
Напомним, в президентской фракции резко отреагировали на появление своего депутата в эфире росТВ и готовы принять решение по этому вопросу в ближайший понедельник, 28 октября.
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне в Офисе президента заявили о необходимости проверить «слуг народа» на детекторе лжи.
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