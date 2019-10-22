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Украина

У Зеленского хотят проверить "слуг народа" на детекторе лжи: что произошло

14:05 22 октября 2019 405
Детектор лжи
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе президента хотят проверить одиннадцать народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа» на «детекторе лжи».

Об этом сообщил в социальных сетях экс-вице-премьер Павел Розенко, уточнивший, что такая идея возникла из-за результатов голосования на заседании комитета.

«Офис требует от депутатов-„слуг“ пройти полиграф. Депутаты от „Слуги народа“ предлагают пройти „детектор лжи“ руководству Офиса президента», — пишет Павел Розенко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что речь идет о подозрении в получении крупной суммы денег за голосование против антикорруапционного законопроекта.

Кстати, ранее об этой ситуации писал и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, получивший подтверждение по планах провести проверку на полиграфе от руководства фракции «Слуги народа».

Впрочем, по его словам, речь может идти о голосовании, когда, в частности, было принято решение о «демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro и снижении цен на участие в торгах».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дубинский, заявив, что изъятие из повестки дня постановления о создании временной следственной комиссии, которая бы расследовала деятельность НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц произошло по требованию Международного валютного фонда, назвал свою политсилу «Слугой МВФ».

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