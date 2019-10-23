Происшествия

Похищение ребенка под Киевом: появилось видео с похитительницей и уже найденным малышом

В сети появилось видео, на котором полиция возвращает родителям украденного младенца в Коцюбинском. В кадре также видна молодая женщина, которая и была похитительницей. На вопрос сотрудника полиции женщина отрицает, что выкрала ребенка.

По данным МВД, 3-месячный ребенок здоров, его осмотрели медики.

Напомним, похитительница познакомилась с малоимущей семьей под предлогом оказания ей помощи. Когда мать малыша зашла в отделение почты, куда ей якобы перевели деньги, «волонтер» исчезла вместе с ребенком.

Женщина, укравшая ребенка, приехала в Коцюбинское на серебристом Daewoo Lanos. Полиция задержала ее в районе Софиевской Борщаговки.

Позже из соцсетей стало известно, что похитительница (Настя Полищук) воевала в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов. Причины ее поступка пока неизвестны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter