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Происшествия

Похищение ребенка под Киевом: появилось видео с похитительницей и уже найденным малышом

19:41 23 октября 2019 213
женщина с ребенком
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео, на котором полиция возвращает родителям украденного младенца в Коцюбинском. В кадре также видна молодая женщина, которая и была похитительницей. На вопрос сотрудника полиции женщина отрицает, что выкрала ребенка.

По данным МВД, 3-месячный ребенок здоров, его осмотрели медики.

Напомним, похитительница познакомилась с малоимущей семьей под предлогом оказания ей помощи. Когда мать малыша зашла в отделение почты, куда ей якобы перевели деньги, «волонтер» исчезла вместе с ребенком.

Женщина, укравшая ребенка, приехала в Коцюбинское на серебристом Daewoo Lanos. Полиция задержала ее в районе Софиевской Борщаговки.

Позже из соцсетей стало известно, что похитительница (Настя Полищук) воевала в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов. Причины ее поступка пока неизвестны.

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