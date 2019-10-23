- 19:59 В сеть попал фоторобот педофила, пристававшего к 9-летней девочке в киевском подъезде
- 19:58 Разведение сил на Донбассе: Зеленский сделал уверенное заявление
- 19:50 «Аякс» — «Челси» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:41 Похищение ребенка под Киевом: появилось видео с похитительницей и уже найденным малышом
- 19:39 Фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» в Китае хотят запретить: что происходит
- 19:29 Коломойский привык, что он Карабас-Барабас: в Украине интересно описали отношения олигарха с Зеленским
- 19:29 Идеальный ребенок: Снежана Бабкина рассказала о воспитании маленького сына
- 19:29 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Копенгаген»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:20 Спасала проигравшегося мужа: кассир сожгла игровой зал под Николаевом
- 19:13 Нардеп Качура из «Слуги народа» первым прошел детектор лжи
- 19:11 Где смотреть онлайн «Аякс» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:09 Гибель ветерана АТО "Сенсея" в центре Киева: появилось видео с моментом взрыва
Похищение ребенка под Киевом: появилось видео с похитительницей и уже найденным малышом
В сети появилось видео, на котором полиция возвращает родителям украденного младенца в Коцюбинском. В кадре также видна молодая женщина, которая и была похитительницей. На вопрос сотрудника полиции женщина отрицает, что выкрала ребенка.
По данным МВД, 3-месячный ребенок здоров, его осмотрели медики.
Напомним, похитительница познакомилась с малоимущей семьей под предлогом оказания ей помощи. Когда мать малыша зашла в отделение почты, куда ей якобы перевели деньги, «волонтер» исчезла вместе с ребенком.
Женщина, укравшая ребенка, приехала в Коцюбинское на серебристом Daewoo Lanos. Полиция задержала ее в районе Софиевской Борщаговки.
Позже из соцсетей стало известно, что похитительница (Настя Полищук) воевала в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов. Причины ее поступка пока неизвестны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?