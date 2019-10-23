Полиция нашла ребенка, украденного под Киевом: первые подробности

Украина

Трехмесячного ребенка, которого в среду, 23 октября, похитили под Киевом в поселке городского типа Коцюбинское, нашли.

Как сообщают в МВД, 3-месячный ребенок жив и здоров, его передали медикам.

«Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины», — сообщают в МВД.

Также известно о задержании женщины, которая увезла ребенка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области мужчина устроил переполох в детском саду, забрав оттуда чужого ребенка. Дедушка, два года не видевший внучку, не узнал ее в детском садике, забрав постороннего ребенка.

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