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Полиция нашла ребенка, украденного под Киевом: первые подробности
Трехмесячного ребенка, которого в среду, 23 октября, похитили под Киевом в поселке городского типа Коцюбинское, нашли.
Как сообщают в МВД, 3-месячный ребенок жив и здоров, его передали медикам.
«Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины», — сообщают в МВД.
Также известно о задержании женщины, которая увезла ребенка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области мужчина устроил переполох в детском саду, забрав оттуда чужого ребенка. Дедушка, два года не видевший внучку, не узнал ее в детском садике, забрав постороннего ребенка.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...