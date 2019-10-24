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«Лапы прочь»: крокодил отбил многочисленные попытки леопарда украсть его обед (видео)
В Национальном парке Крюгера в ЮАР засняли видео, в котором голодный леопард пытается утащить еду, припасенную для себя крокодилом. Хищник несколько раз подбирается к туше, лежащей у самого берега реки. Но крокодил каждый раз начеку — он выскакивает из воды и отгоняет леопарда, который рисковал сам стать жертвой крупной рептилии. В конце концов разочарованный леопард оставляет свои попытки и уходит ни с чем. Эти кадры заснял местный гид Альберто Скаттолин.
Ранее «ФАКТЫ» писали ми видео, в котором гиена невольно спасла от леопарда кабана-бородавочника.
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