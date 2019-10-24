Общество и люди

Фигурант громкого дела: названо имя россиянина, который попросил политического убежища в Украине

Россиянин Сергей Гаврилов, который 21 октября попросил политического убежища в Украине, является фигурантом дела «Нового величия». Через Беларусь Гаврилов выехал в Украину, где и попросил политического убежища.

Как сообщает DW, украинским пограничникам активист заявил, что подвергается преследованию на родине из-за участия в оппозиционных акциях. В рамках деятельности «Нового величия» Гаврилов был «заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета».

Издание напоминает, что десятерых активистов движения «Новое величие» задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По версии адвокатов активистов, «Новое величие» было создано по инициативе оперативника МВД России.

Часть группы уже уже приговорили к тюремному заключению, часть, в том числе и Гаврилова, отправили под домашний арест.

Напомним, 21 октября украинская пограничная служба сообщила, что в пункте пропуска «Сеньковка» 26-летний россиянин, чье имя изначально не называлось, попросил политического убежища.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ попросила политического убежища в Украине, спасаясь от рейдеров, захвативших предприятие, на котором она работала.

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