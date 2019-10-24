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Деньги

Валютные качели: что происходит с долларом в банках и на черном рынке

9:38 24 октября 2019 395
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 24 октября, Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты по отношению к доллару. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс доллара на текущий банковский день установлен на уровне 2489,2529 гривен за 100 долларов (+4,7900).

100 евро — 2768,7960 гривни (+3,5888).


«Минфин» опубликовал курс доллара на «черном рынке» и в украинских банках.

Отметим, старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что через неделю доллар на межбанке может торговаться на уровне 25,4 грн, а наличный доллар в банках — около 25,2−25,5 гривен.

Напомним, по прогнозам Международного валютного фонда, главного кредитора Украины, курс гривни к доллару по итогам текущего года составит 26,75 грн за доллар, что на 1,6% выше показателя за прошлый год — 27,20 грн за доллар.

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