Деньги

Курс валют на 23 октября: сколько стоит доллар в украинских банках

В среду, 23 октября, курс доллара установлен на уровне 24,84 грн, что на 13 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствую данным, обнародованные Нацбанком Украины.

Тем временем «Минфин» представил таблицу с курсами доллара на «черном рынке», а также в украинских банках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, через неделю доллар на межбанке может торговаться на уровне 25,4 грн, а наличный доллар в банках — около 25,2−25,5 грн.

Тем временем в Международном валютном фонде прогнозируют, что по итогам 2019 года гривня укрепится по сравнению с показателем за 2018 год и составит 26,75 грн за доллар.

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