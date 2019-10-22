Тина Кароль в полотенце взволновала поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала пикантное фото, удивила новым снимком.

Певица не стала дожидаться, пока Марио Тестино снимет ее для Towel Series, а сфотографировалась сама в халате и с тюрбаном из полотенца на голове.

Не забыла Тина надеть и украшения. Поклонникам такое фото очень понравилось.

«Растопила мое сердце», «Это шикарно», «Смайла с отпавший челюстью не нашел», «Очень сильно безумно красивая», «Тина, убиваешь», «Как же без красной помады красиво», «Ааааа, какая красииивая», «Вот это поворот!», «Тина, где можно приобрести билет на такую твою фотосессию?! Хоть бы одним глазком поглядеть», — пишут поклонники.

Напомним, что Тина Кароль недавно дебютировала в кино, сыграв там жгучую брюнетку.

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