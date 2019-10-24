Вкусный осенний суп с семечками и хрустящим багетом: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

В прохладные осенние дни всегда хочется чего-то горяченького. Один из самых популярных супов сезона — тыквенный. Его рецептов существует великое множество, но есть и особо деликатесные. Одним из таких рецептов с «ФАКТАМИ» поделилась английский кулинар Диана Озола.

— Очень люблю осенний тыквенный суп, — говорит Диана Озола. — Готовится он просто и при этом очень аппетитный.

Тыквенный суп Ингредиенты: 2 литра бульона (куриного или овощного);

800 г тыквы;

2 луковицы;

2 морковки;

400 г картофеля (3−5 шт);

чеснок;

специи по вкусу. Все режем кубиками и жарим на растительном масле до золотистого цвета. Затем отправляем все в кастрюлю с бульоном и варим до мягкости (минут 30). Сливаем почти всю жидкость в отдельную чашу и блендером перебиваем овощи, понемногу (по 2 столовые ложки) добавляя бульон к овощам, и так до желаемой консистенции. Например, я люблю не слишком жидкий суп, чтобы можно было увидеть мягкие линии. Отличным дополнением к тыквенному супу будут бекон в кленовом сиропе, хрустящий багет и семечки. Приятного аппетита!

— У вас есть какие-то особые секреты приготовления этого супчика?

— Мое любимое растительное масло — из виноградных косточек. Его я и использую.

— А какая тыква подойдет лучше всего?

— Я предпочитаю грушевидную.

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Фото из альбома Дианы Озолы

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