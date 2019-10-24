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Стиль жизни

Вкусный осенний суп с семечками и хрустящим багетом: легкий рецепт (фото)

11:29 24 октября 2019 128
Тыквенный суп с багетом и семечками
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

В прохладные осенние дни всегда хочется чего-то горяченького. Один из самых популярных супов сезона — тыквенный. Его рецептов существует великое множество, но есть и особо деликатесные. Одним из таких рецептов с «ФАКТАМИ» поделилась английский кулинар Диана Озола.

— Очень люблю осенний тыквенный суп, — говорит Диана Озола. — Готовится он просто и при этом очень аппетитный.

Тыквенный суп

Ингредиенты:

  • 2 литра бульона (куриного или овощного);
  • 800 г тыквы;
  • 2 луковицы;
  • 2 морковки;
  • 400 г картофеля (3−5 шт);
  • чеснок;
  • специи по вкусу.

Все режем кубиками и жарим на растительном масле до золотистого цвета. Затем отправляем все в кастрюлю с бульоном и варим до мягкости (минут 30). Сливаем почти всю жидкость в отдельную чашу и блендером перебиваем овощи, понемногу (по 2 столовые ложки) добавляя бульон к овощам, и так до желаемой консистенции. Например, я люблю не слишком жидкий суп, чтобы можно было увидеть мягкие линии.

Отличным дополнением к тыквенному супу будут бекон в кленовом сиропе, хрустящий багет и семечки.

Приятного аппетита!

— У вас есть какие-то особые секреты приготовления этого супчика?

— Мое любимое растительное масло — из виноградных косточек. Его я и использую.

— А какая тыква подойдет лучше всего?

— Я предпочитаю грушевидную.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали легкий рецепт вкуснейших и пышных оладушек из тыквы, которые очень любят дети.

К оладушкам отлично подойдет необычное варенье «слива в шоколаде». Все продукты доступны, приготовление не займет много времени.

А еще детям точно понравится необычный десерт кейк-попс. Он на палочке — как мороженое и чупа-чупс. Да и взрослых кейк-попс не оставит равнодушными. Легкий рецепт модного десерта читайте здесь.

Фото из альбома Дианы Озолы

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