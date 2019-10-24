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Вкусный осенний суп с семечками и хрустящим багетом: легкий рецепт (фото)
В прохладные осенние дни всегда хочется чего-то горяченького. Один из самых популярных супов сезона — тыквенный. Его рецептов существует великое множество, но есть и особо деликатесные. Одним из таких рецептов с «ФАКТАМИ» поделилась английский кулинар Диана Озола.
— Очень люблю осенний тыквенный суп, — говорит Диана Озола. — Готовится он просто и при этом очень аппетитный.
Тыквенный суп
Ингредиенты:
- 2 литра бульона (куриного или овощного);
- 800 г тыквы;
- 2 луковицы;
- 2 морковки;
- 400 г картофеля (3−5 шт);
- чеснок;
- специи по вкусу.
Все режем кубиками и жарим на растительном масле до золотистого цвета. Затем отправляем все в кастрюлю с бульоном и варим до мягкости (минут 30). Сливаем почти всю жидкость в отдельную чашу и блендером перебиваем овощи, понемногу (по 2 столовые ложки) добавляя бульон к овощам, и так до желаемой консистенции. Например, я люблю не слишком жидкий суп, чтобы можно было увидеть мягкие линии.
Отличным дополнением к тыквенному супу будут бекон в кленовом сиропе, хрустящий багет и семечки.
Приятного аппетита!
— У вас есть какие-то особые секреты приготовления этого супчика?
— Мое любимое растительное масло — из виноградных косточек. Его я и использую.
— А какая тыква подойдет лучше всего?
— Я предпочитаю грушевидную.
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Фото из альбома Дианы Озолы
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