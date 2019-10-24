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Украина

Попали прямо в цель: бойцы показали видео полного уничтожения позиции боевиков на Донбассе

11:39 24 октября 2019 147
операция ВСУ на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось очередное новое видео уничтожения вражеских позиций на Донбассе. Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады.

На ролике видно, как разведгруппа К-2 ликвидирует вражескую позиции российских наемников.

В результате проведенной операции украинские воины уничтожили три огневых дота, один жилой блиндаж и ликвидировали троих боевиков.

«В предыдущем видео мы пытались сделать так, чтобы вы воочию увидели, что происходит на огневых позициях в то время, как продолжается бой. А теперь вашему вниманию предлагаем результат огневого поражения позиций наемников Российской Федерации. Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия», — пишут военные.

Ранее в сети появилось видео «ответки» на провокации террористов на Донбассе, которые в течение длительного времени обстреливали позиции бригады «Холодный Яр» в районе шахты «Бутовка».

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