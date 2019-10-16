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Украина

"Операция прошла успешно": бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе (видео)

17:05 16 октября 2019 192
Пулеметчик
Инф. «ФАКТОВ»

Бойцы группы К-2 из 54 ОМБр, которые проводят успешные операции на Донбассе при помощи беспилотников, выложили в сеть видео адекватного ответа на обстрелы боевиками позиций украинских военных, во время которых погибли наши военнослужащие.

«Сегодня хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а прямо с огневых позиций, чтобы вы смогли ощутить себя рядом с нами в бою», — говорится в комментарии к видео, дата съемки которого не известна.

Воины сообщили, что после обстрела боевиками наших позиций и гибели бойцов ВСУ была спланирована операция совместно с группами прикрытия из других подразделений. «Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно и без потерь с нашей стороны», — добавляют в К-2.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 октября на Донбассе от пуль снайперов российско-оккупационных войск погибли двое украинских военнослужащих. Одна из погибших — 36-летняя Ярослава Никоненко, которая служила в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины. Ее отец Сергей погиб в АТО в 2015 году.

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