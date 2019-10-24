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Хозяин кафе в Китае покрасил собак «под панду» и вызвал гнев защитников животных (фото, видео)
Хозяин кафе в китайском городе Чэнду, чтобы привлечь побольше посетителей, перекрасил своих собак породы чау-чау, придав им раскраску панды. Как сообщает CNN, после того, как видео распространилось по соцсетям, защитники животных по всему миру крайне возмутились, назвав это издевательством над бедными псами. Они предлагали покрасить самого владельца кафе в черно-белый цвет. «Собаки и кошки любят своих людей-компаньонов, невзирая на то, как они выглядят. Почему мы не может отплатить им такой же добротой?», — писали в комментариях.
Сам хозяин утверждает, что окрашивание его питомцам не повредило, так как краска была «органической» и специально привезена из Японии. Перекрасить шесть щенков обошлось в сумму 212 долларов за каждого. По его словам, собаки чувствуют себя «здоровыми и счастливыми».
Однако ветеринары считают, что окрашивание могло повредить шерсти и коже животных.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что такса прославилась в сети и на телевидении в качестве «короля балансирования».
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».