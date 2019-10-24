Мир

Ленивая и хитрая лошадь покорила сеть своими блестящими актерскими способностями. Каждый раз, когда кто-то пытается сесть на нее верхом, она драматические падает и умело притворяется мертвой — даже закатывает глаза и высовывает наружу язык. Она лежит так несколько секунд. Потом она может приподнять голову, но когда к ней кто-нибудь приближается, снова «бессильно» роняет ее на землю. Встает она, когда рядом нет людей или когда убирают с ее глаз долой снаряжение для верховой езды.

При этом животное обожает морковь и рафинад. Но не ест их, когда изображает труп.

Как сообщает издание Metro, четвероногая актриса по кличке Цзин Ганг проживает на одном из ранчо в Южной Корее.

Первое видео с Цзин Ганг появилось в сети еще несколько лет назад. Однако сейчас оно распространилось по соцсети Facebook, набрав десятки миллионов просмотров.

«Она не ленивая, а умная. Зачем носить на себе тяжелый груз, когда можно обойтись и без него», «Это прямо вылитый я, когда притворяюсь, что сплю, услышав, что мама зовет меня мыть посуду», «Эта лошадь прямо гений — хотел бы я уметь делать так же, когда ко мне подходит кто-то, кого я не люблю» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешило видео картинного обморока собаки, не желающей делать маникюр.

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