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Украина

Они стоят за свою и за нашу свободу: Сенцов выступил в поддержку российского активиста

10:45 15 октября 2019 32
Сенцов и Котов
Инф. «ФАКТОВ»

14 октября, в День защитника Украины, в Москве суд приговорил российского активиста Константина Котова к четырем годам тюрьмы за участие в протестных митингах против путинского режима. Об этом в Facebook сообщил украинский режиссер Олег Сенцов, недавно вернувшийся на родину из российских застенков.

Сенцов пишет, что с парнем не знаком, хотя он активно поддерживал украинских узников и носил передачи в Лефортово украинским морякам.

По словам режиссера, путинская карательная машина быстро решила судьбу парня — он был задержан за участие в протестных митингах, на следующий день арестован, еще через день следствие было завершено, а через две недели вынесен приговор.

«Стремительное дело, призванное продемонстрировать всем, что путинская репрессивная машина вышла на новые скорости перемалывания людей. Сажать будут быстро и как всегда любого!», -пишет Сенцов, отмечая, что россиянам еще труднее бороться с несправедливостью, ведь за них не борется страна.

Украинский режиссер говорит, что всегда будет поддерживать тех россиян, которые борются за свободу, как и всех украинцев, которые до сих пор томятся в плену.

Напомним, 14 октября в Киеве Олег Сенцов принял участие в Марше в защиту украинца Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы.

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