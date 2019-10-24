Украина

В Украине собрались признавать два "документа", выдаваемых в ОРДЛО

На территориях, подконтрольных правительству Украины, хотят признавать два вида «документов», которые в оккупированных районах Донбасса получают живущие там люди.

Как сообщает Правительственный портал, согласно постановлению Кабмина, урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В сообщении подчеркивается, что ни один документ, кроме вышеупомянутых, изданный на оккупированных Россией территориях, не является законным и не несет никаких правовых последствий.

«Правительство в развитие так называемых „Намибийских исключений“, сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями. Ключевой принцип „намибийских исключений“ заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека, учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым», — говорится в комментарии министра юстиции Дениса Малюськи, который заявил, что такое решение Кабмина «не означает признания оккупационной власти».

Также сообщается, что вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной украинской власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия. В Кабмине уверяют, что у этой структуры будут инструменты для выяснения обстоятельств по каждому заявлению, и что выдаваемые ею заключения будут служить основанием для регистрации соответствующими органами фактов рождения или смерти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 29 октября 2019 года ожидается вступления в силу нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе. Изменения связаны, в основном, с поездками несовершеннолетних.

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