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Украина

ДТП на трассе Киев-Варшава: появились новые детали и фото с места аварии

13:53 24 октября 2019 208
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

Автобус, который попал в жуткое ДТП в Ровенской области, вез детей в Польшу на выступление. Об этом сообщили в пресс-службе полиции и опубликовали новые фото с места аварии.

По информации правоохранителей, дети не травмировались. Их на служебных автомобилях полицейские перевезли на стационарный пост в Сарнах. Затем их пересадили в другой автобус, который отправился в Польшу.

Кроме того, пассажиров автобуса отогрели чаем, успокоили и оказали психологическую поддержку.

Напомним, авария произошла в ночь на 24 октября, в результате столкновения погиб второй водитель автобуса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Днепр-Запорожье, в котором разбилась «Skoda Octavia», водитель погиб.

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