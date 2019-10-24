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На трассе Киев-Варшава автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком: детали и фото с места смертельной аварии
Ночью 24 октября на автодороге Киев-Варшава в Ровенской области произошло ДТП с участием автобуса Неоплан и грузового автомобиля, в результате которого погиб человек, еще трое травмированы. Ранее на трассе «Днепр-Запорожье» разбилась «Skoda Octavia», водитель которой также погиб.
Авария случилась вблизи села Федоровка Сарненского района. Неоплан двигался из Киева в Варшаву. Второй водитель, который находился в правой части автобуса, погиб на месте. Троих пассажиров автобуса госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской больницы.
В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков. Остальные пассажиры после осмотра медиков от госпитализации отказались.
Салон автобуса был настолько деформирован, что спасателям ГСЧС пришлось извлекать тело погибшего водителя с помощью спецоборудования.
Они также смыли горючее с проезжей части дороги.
Фото ЧП опубликовано на странице Ровенского областного главка ГСЧС в Facebook.
Напомним, ночные туманы, которые накрыли Украину, создают опасность на дорогах. Водителей просят не забывать о безопасной скорости и дистанции.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..