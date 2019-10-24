24.80 / 25.05 27.50 / 27.85
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На трассе Киев-Варшава автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком: детали и фото с места смертельной аварии

7:56 24 октября 2019 244
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Ночью 24 октября на автодороге Киев-Варшава в Ровенской области произошло ДТП с участием автобуса Неоплан и грузового автомобиля, в результате которого погиб человек, еще трое травмированы. Ранее на трассе «Днепр-Запорожье» разбилась «Skoda Octavia», водитель которой также погиб.

Авария случилась вблизи села Федоровка Сарненского района. Неоплан двигался из Киева в Варшаву. Второй водитель, который находился в правой части автобуса, погиб на месте. Троих пассажиров автобуса госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской больницы.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков. Остальные пассажиры после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Салон автобуса был настолько деформирован, что спасателям ГСЧС пришлось извлекать тело погибшего водителя с помощью спецоборудования.

Они также смыли горючее с проезжей части дороги.

Фото ЧП опубликовано на странице Ровенского областного главка ГСЧС в Facebook.

Напомним, ночные туманы, которые накрыли Украину, создают опасность на дорогах. Водителей просят не забывать о безопасной скорости и дистанции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер