Происшествия

На трассе Киев-Варшава автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком: детали и фото с места смертельной аварии

Ночью 24 октября на автодороге Киев-Варшава в Ровенской области произошло ДТП с участием автобуса Неоплан и грузового автомобиля, в результате которого погиб человек, еще трое травмированы. Ранее на трассе «Днепр-Запорожье» разбилась «Skoda Octavia», водитель которой также погиб.

Авария случилась вблизи села Федоровка Сарненского района. Неоплан двигался из Киева в Варшаву. Второй водитель, который находился в правой части автобуса, погиб на месте. Троих пассажиров автобуса госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской больницы.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков. Остальные пассажиры после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Салон автобуса был настолько деформирован, что спасателям ГСЧС пришлось извлекать тело погибшего водителя с помощью спецоборудования.

Они также смыли горючее с проезжей части дороги.

Фото ЧП опубликовано на странице Ровенского областного главка ГСЧС в Facebook.

Напомним, ночные туманы, которые накрыли Украину, создают опасность на дорогах. Водителей просят не забывать о безопасной скорости и дистанции.

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