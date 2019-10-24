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Культура и искусство

Юная одесситка победила на цирковом фестивале в Италии

14:58 24 октября 2019 41
София Теплая
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Жительница города Подольска Одесской области София Теплая заняла первое место на ХХ Международном фестивале цирковых искусств (International Circus Festival of Italy), который состоялся в городе Латина (Италия). Как сообщила мать девочки Марина Теплая, золото взяли София и акробат на проволоке из Китая. Напомним, ранее София Теплая выступила перед Папой Римским в Ватикане и получила его благословение.

Однако 9-летняя украинка — единственная участница, выступавшая с сольным номером и к тому же самая младшая участница международных состязаний такого класса. Всего в фестивале приняли участие 120 человек из более чем 10 стран мира. При этом юная София — единственная из всех получила приглашение на самый престижный в мире фестиваль циркового искусства New Generation в Монте-Карло, который пройдет в феврале 2020 года.

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А 2018 году София Теплая установила Национальный рекорд по наибольшему количеству акробатических элементов в одном выступлении в исполнении ребенка.

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