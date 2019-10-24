Юная одесситка победила на цирковом фестивале в Италии

Культура и искусство

Жительница города Подольска Одесской области София Теплая заняла первое место на ХХ Международном фестивале цирковых искусств (International Circus Festival of Italy), который состоялся в городе Латина (Италия). Как сообщила мать девочки Марина Теплая, золото взяли София и акробат на проволоке из Китая. Напомним, ранее София Теплая выступила перед Папой Римским в Ватикане и получила его благословение.

Однако 9-летняя украинка — единственная участница, выступавшая с сольным номером и к тому же самая младшая участница международных состязаний такого класса. Всего в фестивале приняли участие 120 человек из более чем 10 стран мира. При этом юная София — единственная из всех получила приглашение на самый престижный в мире фестиваль циркового искусства New Generation в Монте-Карло, который пройдет в феврале 2020 года.

А 2018 году София Теплая установила Национальный рекорд по наибольшему количеству акробатических элементов в одном выступлении в исполнении ребенка.

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