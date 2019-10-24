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В России БМД на скорости влетела в легковушку: в сеть попало видео происшествия

15:26 24 октября 2019 175
На месте аварии
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером 23 октября в Костроме боевая машина десанта (БМД) на скорости врезалась в легковой автомобиль, в результате чего тот получил значительные повреждения. Ранее сообщалось, что в РФ произошла аварийная ситуация с боевой ракетой. О ДТП сообщает российское СМИ «5 канал».

Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова. Бронемашина пересекла улицу на красный свет светофора и врезалась в автомобиль, который ожидал на перекрестке зеленый сигнал.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП и принадлежность БМД. Известно, что в городе дислоцируется 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный полк.

Ранее сообщалось, что в Петербурге два автомобиля на большой скорости врезались в толпу пешеходов, которые пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора. ДТП привело к многочисленным травмам.

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