Нравится Украина со "Сватами": политолог интересно описал отношение Зеленского к своей стране

Украина

Президенту Владимиру Зеленскому нравится не украинская Украина, а та, которая с сериалом «Сваты», который одно время был запрещен на территории нашей страны.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко, еще в 2015 году спрогнозировавший приход Зеленского ко власти.

«И Зеленский и я — мы оба любим Украину. Но я люблю украинскую Украину, а Зеленскому нравится Украина со „Сватами“: „Мир, дружба, жвачка, все люди — братья, все должны помогать друг другу, ребята, давайте жить дружно“. То есть он кот Леопольд в этом плане, это его роль. И поэтому у нас как бы разная Украина», — отметил политолог.

Виктор Бобыренко не считает, что Владимир Зеленский сознательно сдает Украину Путину. «Это просто может быть от его пацифизма. Сейчас пацифизм Зеленского, его врожденный пацифизм, может сыграть с нами злую шутку», — отметил он.

В то же время, по словам политолога, массовые протестные акции, состоявшиеся в последнее время, могли несколько испугать нынешнего президента страны. «Те, кто стоит рядом с Зеленским, должны понять, что большое количество пассионариев не дадут им перейти красные линии. И они будут бояться их перейти», — добавил Виктор Бобыренко.

Полный текст второй части интервью политолога «Скоро „плюсы“ начнут „мочить“ Зеленского» читайте на сайте «ФАКТОВ», как и первую часть материала «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт».



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