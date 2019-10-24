24.84 / 25.13 27.53 / 27.98
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нравится Украина со "Сватами": политолог интересно описал отношение Зеленского к своей стране

15:56 24 октября 2019 141
Сериал «Сваты»
Инф. «ФАКТОВ»

Президенту Владимиру Зеленскому нравится не украинская Украина, а та, которая с сериалом «Сваты», который одно время был запрещен на территории нашей страны.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко, еще в 2015 году спрогнозировавший приход Зеленского ко власти.

«И Зеленский и я — мы оба любим Украину. Но я люблю украинскую Украину, а Зеленскому нравится Украина со „Сватами“: „Мир, дружба, жвачка, все люди — братья, все должны помогать друг другу, ребята, давайте жить дружно“. То есть он кот Леопольд в этом плане, это его роль. И поэтому у нас как бы разная Украина», — отметил политолог.

Виктор Бобыренко не считает, что Владимир Зеленский сознательно сдает Украину Путину. «Это просто может быть от его пацифизма. Сейчас пацифизм Зеленского, его врожденный пацифизм, может сыграть с нами злую шутку», — отметил он.

В то же время, по словам политолога, массовые протестные акции, состоявшиеся в последнее время, могли несколько испугать нынешнего президента страны. «Те, кто стоит рядом с Зеленским, должны понять, что большое количество пассионариев не дадут им перейти красные линии. И они будут бояться их перейти», — добавил Виктор Бобыренко.

Полный текст второй части интервью политолога «Скоро „плюсы“ начнут „мочить“ Зеленского» читайте на сайте «ФАКТОВ», как и первую часть материала «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Тина Кароль

Копия папы: Тина Кароль показала подросшего сына (фото)

Разбитое лобовое стекло авто

Оторванные ноги разбросало по дороге: в Киеве BMW насмерть сбил мужчину (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер