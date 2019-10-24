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Общество и люди

Война отошла на второй план: стало известно, чего больше всего боятся украинцы

15:58 24 октября 2019 179
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Инф. «ФАКТОВ»

В сознании большинства жителей Украины окончательно вытеснились на второй план военные действия на Донбассе. Лишь 36% населения боятся полномасштабной войны с Россией. Такие выводы получила социологическая группа «Рейтинг» в ходе октябрьского опроса населения. В списке страхов угроза военных действий даже не вошла в первую пятерку.

Самой главной угрозой для Украины опрошенные считают массовый выезд населения за границу. Этого боятся 56% респондентов. Остальные страхи в топ-3 связаны с экономическим состоянием страны. 46% считают угрозой экономический упадок, 45% - обнищание населения. При этом под обнищанием не имеется в виду голод. Реального голода в стране опасаются лишь 16% опрошенных взрослых украинцев. Также парадоксально, что не все, кто боится спада экономики, одновременно опасаются девальвации гривни. Этот пункт в анкете отметили лишь 29% опрошенных.

На четвертом и пятом месте в списке опасностей для Украины оказались ухудшение здоровья населения и экологические катастрофы (такого сценария опасаются 40% и 37% опрошенных соответственно).

Развала страны боятся 29%, анархии — 22%, диктатуры — 17%. Не смогли определиться, что считать угрозой для страны, около 3% опрошенных.

Опрос проводился 19−22 октября среди украинцев старше 18 лет. Опрошены 2500 респондентов по репрезентативной выборке (возраст, пол, регион и тип поселения). Ошибка выборки не превышает 2%.

Напомним, по данным опроса «Рейтинга», проведенного в октябре 2019 года, больше всего украинцы доверяют волонтерам и ветеранам АТО.

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