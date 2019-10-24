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Происшествия

Взрыв под Одессой: появились новые детали о пострадавших курсантах

16:56 24 октября 2019 153
взрыв
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Появились новые подробности ЧП, имевшего место на полигоне в Чабанке Одесской области. Напомним, там от взрыва на тот момент неустановленного предмета пострадали трое курсантов. Как стало известно «ФАКТАМ», трое пострадавших — второкурсники факультета десантно-штурмовых войск Военной академии (Одесса). Согласно информации, которую предоставили в вузе, инцидент произошел вечером в понедельник, 21 октября, когда курсанты находились на учебном полигоне академии.

В частности, на границе полигона и расположенного неподалеку населенного пункта один из курсантов, старший учебной группы, заметил неметаллический предмет в виде тубуса.

«Было принято решение вынести предмет на безопасный участок полигона и доложить о нем офицерам. Но когда тубус положили на землю, произошла его детонация», — сообщили в академии. В результате трое курсантов получили повреждения мягких тканей.

Первую помощь им оказали товарищи, затем на место происшествия прибыл военный врач полигона. В течение часа состоялась эвакуация пострадавших в медицинское учреждение.

Как утверждают в учебном заведении, юноши получили легкие ранения, в ближайшие дни их выпишут из госпиталя.

Напомним, в Киеве от взрыва гранаты погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, позывной «Сенсей».

А в Умани задержали ученого-химика из России. Следствие подозревает, что россиянин готовил взрыв на стратегическом объекте в городе, возможно, на военном аэродроме.

Ранее в Сумской области мужчина обнаружил на заднем сидение своего авто гранату. Когда он показывал находку знакомому, граната взорвалась…

Фото сайта odessa. online

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