Зеленский решил взяться за рынок такси: что изменится

Украина

Эх, прокачу!

Разговоры о легализации рынка такси курсируют в Украине уже давно, но за все время независимости эту сферу бизнеса никто так и не сумел вывести из тени. Теперь же представители «Слуги народа» в Верховной Раде решили взять этот вопрос на контроль и заявили о подготовке соответствующих предложений. «ФАКТЫ» разбирались, что именно придумали народные избранники.

За незаконное посредничество в сфере такси в Польше установлен штраф в размере 30 тысяч долларов

О планах контролировать рынок такси в Украине сообщил на своей странице в Facebook помощник главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева Дмитрий Михайленко. По его словам, этот рынок с ежегодным оборотом в 50 миллиардов гривен не может обеспечить стабильные поступления в бюджет, так как большая его часть комфортно существует в серой зоне. В немалой степени это связано с бессилием власти обеспечить фискальный контроль за доходами таксистов и диспетчерских служб.

«В этой связи мы хотели бы обратить внимание на недавние изменения польского законодательства, — заявил Дмитрий Михайленко, — где в последнее время, как и во многих других европейских странах, государство урегулировало рынок такси с учетом развития технологий, появления интернет-приложений по вызову такси, международных компаний-посредников, а также с учетом интересов всех участников перевозок на такси в стране: пассажиров (безопасность, качество), бизнеса (доходы), государства (налоги)».

По словам помощника нардепа, в Польше произошла легализация посредников — диспетчерских служб. Теперь для их деятельности требуется лицензия. Обеспечен также их фискальный контроль — диспетчерские обязаны сохранять всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. Таким образом, этим службам присвоили статус юридических лиц, которые ведут деятельность и платят налоги, передают заказы только легальным перевозчикам, проверяют у них документы, заключают договоры с водителем от имени клиента, собирают информацию о стоимости, данные об автомобилях и водителях. Штраф за незаконное посредничество в сфере такси в Польше установлен очень высокий — 30 тысяч долларов.

Из опыта соседней страны, по мнению Дмитрия Михайленко, можно извлечь инструментарий по контролю оборота таксистов через диспетчерские. При этом в нашей стране на сегодняшний день существует несколько концепций налогообложения услуг такси и перевозчиков. Например, предлагаются разные виды патентов:

индивидуальный перевозчик (не предприниматель, разрешение/патент на один год в размере одной минимальной зарплаты, куда включены все налоги) — при обороте до 42 тысяч гривен в месяц;

без РРО (регистратор расчетных операций — кассовый аппарат). В этом случае на такси не будет распространяться действие законопроекта № 1053/1073);

без ЕСВ (единый социальный взнос);

без военного сбора.

«Подобные варианты, безусловно, лояльны к налогоплательщикам, но вообще не отвечают на вопросы, как предотвратить злоупотребления и диспропорции в налогообложении на рынке такси, — объяснил Дмитрий Михайленко. — В частности, деятельность диспетчерских не урегулирована, невозможно проконтролировать оборот ни диспетчерских, ни перевозчиков; создание неконтролируемой ниши спровоцирует отток сегодняшних легальных перевозчиков (включая плательщиков 2-й и 3-й групп) в неконтролируемую нишу, что приведет к снижению объема даже сегодняшних налогов; отсутствие учета/контроля ИДС (диспетчерских служб.— Ред.) как посредника, предоставляющего заказы, который на самом деле обладает всей информацией о заказе (стоимость, пробег, доход перевозчика, комиссии ИДС), в связи с чем возможность контроля рынка такси становится невозможной».

Перевозчиков разделят на профессионалов и любителей

В качестве компромиссного варианта с учетом опыта соседей предлагается установить такую систему фискального контроля:

диспетчерские посредники (средний и крупный бизнес) — юридическое лицо, которое зарегистрировано, осуществляет деятельность и платит налоги в Украине, а также налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказы и собирает информацию о каждой поездке, передает информацию государству, большие штрафы за незаконное посредничество;

разделение перевозчиков на профессионалов (средний и малый бизнес) и любителей (непостоянный доход, самозанятые);

кроме 2-й и 3-й групп вводится также 1-я группа единого налога — как более функциональная альтернатива патентованию.

«Преимущества такого варианта налицо:

— он более либеральный для входа на рынок и налогообложения перевозчиков, нежели существующее законодательство;

— он предполагает относительно незначительные изменения в законодательстве;

— в паре диспетчерская — перевозчик контроль оборотов будет вполне эффективен;

— в паре диспетчерская — перевозчик и одни, и другие подпадают под действие уже существующего законопроекта № 1053/1073″, — заявил Дмитрий Михайленко.

Если учесть профиль комитета Верховной Рады, в котором работает Дмитрий Михайленко, и турборежим, в котором нынешний парламент готовит и принимает законопроекты, можно с высокой долей вероятности утверждать, что планы по легализации рынка такси в Украине могут воплотиться в жизнь уже в самое ближайшее время.

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