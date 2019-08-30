Как-то я просадил в покер 3,6 миллиона долларов, — король Instagram Дэн Билзерян

Мир

У богатых свои причуды

Его называют королем Instagram. По всей видимости, это справедливо, поскольку у него на сегодняшний день 27 миллионов 600 тысяч подписчиков в этой популярной соцсети. Зовут этого человека Дэн Билзерян. Очень сложно в классическом понимании описать род его занятий. Он и сам затрудняется порой это сделать. Иногда Дэн снимается в кино, но, как выясняется, платит за это деньги, а не получает гонорар. Иногда бросается с головой в политику, но очень быстро остывает. Иногда занимается бизнесом, но все его деловые проекты носят несколько странный, даже рискованный характер. Дэн Билзерян родился 7 декабря 1980 года в городе Тампа, штат Флорида. Однако почему-то любит порой в разговоре обронить, что на самом деле он появился на свет в Иране. У него двойное гражданство — американское и армянское. С получением армянского связан громкий международный скандал, но Билзеряну, похоже, на это плевать. Он мультимиллионер, но никто толком не может объяснить, как эти деньги были заработаны. Сам Дэн обычно утверждает, что выиграл большую часть своего богатства в покер. Поговорить по душам с этим американцем армянского разлива (перефразируя слова Сергея Довлатова) попытался в августе известный британский журналист Хьюго Рифкинд. Он воспользовался приездом Билзеряна в Лондон. Интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People, вышло настолько откровенным и вызывающим, что так и хочется поставить на нем пометку «16+», как это делается в кинотеатрах, когда речь идет о фильмах для взрослых. Переводя эту публикацию, мы решили сохранить яркое вступление, в котором Рифкинд от первого лица описывает встречу с Билзеряном. Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью со скандально известным скульптором Джеффом Кунсом, который носит титул самого дорогого художника из ныне живущих: «Скульптуры и картины, где я изобразил себя с Чиччолиной, многие называют порнографией»

«Дэн одет в облегающую футболку и очень короткие обтягивающие оранжевые шорты»

«Я сижу в пентхаусе дорогущего лондонского отеля и разглядываю Дэна Билзеряна, который расположился прямо передо мной на диване, — говорит Хьюго Рифкинд. — Он одет в облегающую футболку и очень короткие обтягивающие оранжевые шорты. Меня удивляют его ноги. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, он вытянул их в мою сторону, и я вынужден разглядывать их прямо перед собой. Во-вторых, на них совершенно отсутствует растительность. Да, я сейчас говорю о волосах, которые обычно растут у мужчин на ногах. В-третьих, Дэн раздвинул ноги и положил между ними свой смартфон. И этот гаджет выглядит точно, как пенис.

Все это немного сбивает с толку, но, как мне кажется, человек, с которым я буду сейчас беседовать, именно этого и добивается. Билзерян, возможно, самая известная личность из тех, у кого мне приходилось брать интервью, но я о нем практически ничего не знаю, хотя тщательно готовился к нашей встрече. И это весьма парадоксально.

Нет, фактов я насобирал множество, но они мне ничего или почти ничего не говорят. Скажите, вам что-нибудь говорит тот факт, что у странички Дэна Билзеряна в Instagram 27,6 миллиона подписчиков? Круто, скажут многие. Но что это означает на самом деле? И почему на большинстве фотографий, которые он выкладывает там, его обязательно окружают красотки в бикини? Он же не Хью Хефнер!

Меня удивляет также его борода. На снимках она выглядит ухоженной, великолепной, густой. Как у Эрнеста Хемингуэя. На самом деле, борода не однородна. В одних местах волосы длинные, в других — короткие. И эти участки расположены хаотично. Никакой симметрии. Ловлю себя на мысли, что Билзерян напоминает мне мою собаку. У меня шнауцер. И у него такая же неравномерная борода. Я живо представляю себе моего пса после купания, когда его мокрая борода слиплась. И мне очень хочется увидеть, как выглядит борода Дэна после душа. Но пора начинать интервью. И поскольку в этом огромном номере мы не одни (за спиной Билзеряна маячат красотки в бикини), мой первый вопрос сам вырывается изо рта".

«Обычно встречаюсь одновременно с четырьмя или пятью девушками»

— Дэн, кто эти девушки?

— Они сопровождают меня в моей поездке по Европе. Несколько дней назад я побывал в Венеции, теперь вот прилетел к вам в Лондон.

— Иными словами, это ваша группа сопровождения? И сколько девушек в нее входит?

— Можно и так сказать — мое сопровождение. Кажется, я взял с собой в поездку 33 или 34 девушки.

— Однако на фото, которые вы сделали на площади Святого Марка в Венеции, их было всего шесть. Решили прихвастнуть?

— Зачем мне это? Площадь Святого Марка не очень большая, все просто не поместились в кадр. Если не верите на слово, можете пересчитать.

— И поговорить с ними тоже могу?

— Боюсь, что не получится.

— Вы им запрещаете общаться с другими мужчинами?

— Нет. Просто они не разговорчивы. У 33 из них словарный запас мизерный. Да он им и не нужен. А та, у которой язык подвешен, сегодня не в настроении.

— И все-таки, вы так и не сказали мне, кто эти девушки? Кем они вам приходятся? И почему они постоянно в бикини?

— Начну с ответа на последний вопрос. Им нравится ходить в бикини. А мне нравится на них смотреть, когда они в бикини.

На большинстве фотографий, которые Дэн Билзерян выкладывает в соцсети, его обязательно окружают красотки в бикини

— Слушайте, бедняги были в этих миниатюрных купальниках, даже когда в январе сопровождали вас в Юте! Насколько мне известно, в этом штате очень холодные зимы.

— Мы отправились туда кататься на лыжах.

— И вы считаете, что девушкам было удобно в бикини в той поездке?

— А почему вас не удивляют тонны снимков, скажем, сделанных на альпийских горнолыжных курортах, где красотки катаются на лыжах в таких же бикини?

— Но там, насколько мне известно, такой микроклимат. Там тепло. А вы на этих же снимках, сделанных в Юте, стоите в теплой куртке!

— Повторяю, значит, девочкам так нравится. Предлагаю перейти к другому вашему вопросу. Кто они? Это мои бывшие и мои нынешние подружки.

— Все 34?

— Нет, конечно. Есть еще модели, которые задействованы в рекламной кампании.

— Подождите! Вы сказали — ваши подружки. То есть это девушки, с которыми вы что-то там крутили-мутили, и они друг друга знают, общаются, ездят с вами повсюду… Я правильно понял?

— Совершенно верно. Обычно я встречаюсь одновременно с четырьмя или пятью девушками. И сплю с ними. Нет, это не групповуха. Но каждая из них знает, что она у меня — не единственная.

— Их это устраивает? Неужели между ними нет конкуренции?

— Некоторое соревнование, безусловно, есть. По-другому в жизни не бывает. Но это не проблема. Главное то, что я честен с ними со всеми. Никаких тайн. Никаких надежд. Никаких лживых обещаний. Ничего подобного.

— И давно вы выбрали такой способ общения с противоположным полом?

— Боюсь, я немного сексоголик. Без этого не могу. Мне нравится заниматься сексом все время с разными женщинами. Только так секс каждый раз будет другим. Каждый раз — новый опыт. И это удивляет. Все женщины в постели разные. Одни любят, когда мужчина доминирует. Другие сами проявляют агрессивность. Одни страстны и дики как кошки. Другим нравится нежность и мягкость. Кто-то любит слышать во время секса слова о любви. А кого-то заводит самая грязная брань.

— А вам лично какие больше нравятся?

— Темперамент не имеет значения. У меня другой пунктик. Для секса предпочитаю женщин в возрасте от 21 до 25 лет. Не старше. Иногда можно моложе. У меня бывали 18-летние подружки. А вот для более длительных отношений, которые предполагают еще и общение, а не только постель, мне нравятся 28-летние. Самому мне сейчас 38. И хочется, чтобы подружка знала хотя бы фильмы, которые я люблю.

— Какие?

— Например, «Лицо со шрамом». Там, где Аль Пачино играет наркобарона.

— Простите, Дэн, а вы ничего не слышали о феминизме, скандале с Харви Вайнштейном, движении #MeToo?

— Почему же, с феминистками пару раз сталкивался. Особой разницы не заметил. С одной из них у меня случилась стычка.

— Дискуссия?

— Вряд ли это можно так назвать. Она попыталась ее начать. Сначала я слушал ее пафосные речи с уважением и внимательно. Но примерно через пару минут она вошла в раж и ткнула в меня сигаретой. Такого я никому не позволяю.

— И что вы сделали?

— Ударил ее по голове и вышвырнул из своего клуба. Это было в 2014 году в Майами. Она не стала выдвигать против меня обвинений. Думаю, мои аргументы в нашем споре оказались весомее.

— А второй случай?

— Вот тут мне было даже жаль девочку. Кстати, это тоже случилось в 2014 году, только в апреле. Мужской журнал Hustler предложил мне сняться в фотосессии с порнозвездой Джанис Гриффит. Ей тогда, кажется, было 18 лет. По задумке фотографа, я должен был бросить Джанис с крыши дома в бассейн. Она дернулась и ударилась при падении о бортик. Сломала ногу. После этого обратилась ко мне. Хотела, чтобы я заплатил ей 85 тысяч долларов в качестве компенсации.

— И?

— Я отказался. Мой адвокат убедительно объяснил, что постановкой этой сессии занимался Hustler. У Гриффит был контракт с журналом. Следовательно, всю ответственность несет Hustler. Моей вины в том, что она сломала ногу, не было никакой.

— Она пыталась судиться?

— Насколько мне известно, да. Но подала иск не на меня, а на журнал. Кажется, ничего не добилась. Адвокаты у Hustler очень сильные.

— Это единственный случай, когда женщины пытались получить с вас деньги таким образом?

— Нет. Был еще один. Черт, тоже в 2014 году. Что же это за год у меня такой был? Только сейчас об этом задумался. Инцидент произошел в августе в Майами. Я отдыхал со своими подружками в ночном клубе. Туда пришла модель Ванесса Кастано. Она и еще одна девица сцепились с моей девушкой. Между ними завязалась драка. Я вмешался. Кастано не унималась. Мне пришлось ее толкнуть…

— Она утверждала, что вы ее ударили по лицу. Это так?

— Не помню точно. Потом она связалась со мной через адвоката и потребовала миллион долларов. Утверждала, что в суде добьется выплаты еще большей суммы. Я не стал платить.

«В покер выиграл миллионов 50 долларов»

— Дэн, как вы заработали ваши миллионы?

— Покер.

— Хорошо играете?

— Я очень азартный человек. Карты были моей проблемой. Если ты не полный идиот, научишься играть, проведя за покером 10 тысяч часов. Но это сложная игра. Это вам не блэкджек. И я превратил свою проблему в способ зарабатывания денег.

— Сколько же вы выиграли в общей сложности?

— Точно не могу сказать. Думаю, миллионов 50.

— Долларов?

— Ну да.

— Хорошо, точно вы не знаете. Но, думаю, помните с точностью до цента ваш самый крупный единовременный выигрыш?

— Да, мне крупно повезло в ноябре 2013 года. За одним столом я выиграл 10 миллионов 800 тысяч долларов.

— А проигрывали когда-нибудь по-крупному?

— Без этого в покере не бывает. Просадил один раз 3,6 миллиона долларов. После того случая больше с профессионалами не играю. Это мой главный секрет успеха в покере. Я не хочу стать чемпионом мира. Мне нравится выигрывать. Поэтому играю с богатыми, но слабыми картежниками. Еще люблю заключать пари на крупные суммы. Это тоже азарт мной командует. Но это так круто!

«С профессионалами не играю. Предпочитаю богатых, но слабых картежников», — говорит Дэн Билзерян

— И что становится предметом пари?

— Больше всего мне нравится бросить кому-нибудь личный вызов. Так было в марте 2011 года. Схлестнулся с адвокатом Томом Гольдштейном в Лас-Вегасе. Он утверждал, что обгонит меня на своем Ferrari 458 Italia. Я принял вызов. И мы отправились на гоночную трассу в Лас-Вегасе. У меня была AC Cobra 1967 года. И я обошел Тома! Цена вопроса — 385 тысяч долларов. Эти деньги доставили мне куда больше удовольствия, чем любой карточный выигрыш.

— Карты — грязная игра? Много шулеров?

— Хватает. Но нужно понимать, с кем и где садишься за стол. Крупные деньги обычно ставят не в казино, а там, где играют нелегально.

— И вы, конечно, часто участвовали в таких играх?

— Приходилось. Помню, в 2011 году обвинили в незаконной игре Алекса Родригеса…

— Известного бейсболиста? Жениха Дженнифер Лопес?

— Его самого. А мужик вообще не при делах! В СМИ трубили, что Алекс играл по-крупному в каком-то месте. Самое смешное, что там играл я. А Родригеса и близко не было. Пришлось вступиться за него. Я публично заявил, что журналисты все про него выдумали.

— А много картежников среди знаменитостей?

— Хватает. Многие известные актеры любят покер. Кстати, вы мне сейчас напомнили один случай. В 2011 году был я в одной компании. Играли Тоби Магуайер (исполнитель роли Человека-паука в трех фильмах. — Ред.), Ник Кассаветис (известный американский кинорежиссер и актер, играл, например, в фильме «Без лица». — Ред.) и Гейб Каплан (популярный комик и заядлый игрок в покер. — Ред.). А еще был с нами Брэдли Рудерман — чувак при больших бабках. И он нам тогда проиграл очень много. А в ноябре 2011 года этого Рудермана посадили в тюрьму. Оказалось, что он организовал финансовую пирамиду и облапошил кучу людей. Стало ясно, что он играл с нами на краденые деньги. Тоби, Ник, Гейб и я поговорили друг с другом и решили отдать все, что у него тогда выиграли, жертвам его аферы. Связались с властями, объяснили ситуацию и перевели деньги фонду, который выплачивал пострадавшим компенсации. Мы решили, что так будет честно.

«У меня в машине нашли винтовку и посадили в тюрьму»

— Это замечательная история…

— Про деньги, что мы вернули?

— Нет, в целом. Вы пытаетесь меня убедить в том, что заработали десятки миллионов долларов, играя в карты.

— А вы мне не верите?

— Простите, нет. Есть данные о том, что у вас был трастовый фонд задолго до того, как вы стали играть в покер.

— Вот вы о чем! Так вот, правда заключается в том, что историю с фондом выдумал я сам.

— С какой целью?

— Мне нужно было убедить людей в том, что у меня есть деньги. Без этого меня бы никто не пустил за стол с серьезными игроками.

— Хорошо, вы садитесь играть, блефуете, что у вас есть деньги, и проигрываете. Чем же отдавать карточный долг?

— Я прекрасно понимал, что рискую. Но мне везло. А трастовые фонды я ненавидел. У моего отца был крупный трастовый фонд. Пол Билзерян был известным маклером в 80-е годы. Он скупил кучу недвижимости в Тампе. Да и не только там. Построил для нашей семьи огромный дом. Настоящий замок! Но когда мне было 10 лет, отца посадили в тюрьму за финансовые махинации. Он провел за решеткой 13 месяцев. Это были худшие месяцы в моей жизни. От отца требовали более 62 миллионов долларов. Уверяю вас, он этих денег не крал. Но люди думали иначе. Отец нанял хороших адвокатов. Он выплатил лишь незначительную часть. Сейчас живет на острове Сент-Китс в Карибском море. Так вот, мой трастовый фонд начал приносить деньги только три года назад. Хотите верьте, хотите нет. Мне плевать! Знаете, многие говорят, что мечтают снова стать детьми. Мол, это было лучшее время в их жизни. Я не хочу. Свое детство я ненавижу.

— Скажите, а что думают родители о вашем образе жизни?

— Мама не слишком его одобряет, это точно. Но я не собираюсь ничего менять. К счастью, времена, когда родители могли повлиять на мои поступки, давно прошли. Я уже не только взрослый мальчик, но еще и богаче всех членов моей семьи вместе взятых. Что бы я ни делал, они все равно будут целовать меня в одно место, потому что именно я оплачиваю каждый раз семейный отдых.

Картина полностью отображает образ жизни Дэна

— А собственных детей завести не думали?

— Детей? Вы серьезно? Знаете, я своему ребенку не позавидовал бы. Думаю, отношусь к тому типу родителя, который слишком опекает свое чадо. Я бы проводил все время с сыном, забросил бы бизнес, стал бы для него наставником. Короче, меня бы в жизни парня было бы слишком много.

— Вы все время говорите: парня, сына. А если это будет дочь? И если она, когда вырастет, встретит такого парня, как вы?

— Дочь? Прекрасно! Но пока о детях, повторю еще раз, не думаю. А что касается такого парня, как я, так почему бы и нет? Что во мне такого ужасного? Будет кататься на яхте в свое удовольствие. Между прочим, меня все считают очень приятным человеком. И женщины, и мужчины. Не нужно изображать меня олицетворением социального зла.

— Дэн, вы сидели в тюрьме?

— О, это было очень давно. Дурацкий случай.

— И все же, за что?

— Повторяю, это было до того, как я стал миллионером. До того, как начал играть в покер. До того, как пытался стать «морским котиком». Даже до того, как поступил в колледж.

— Дэн, за что?

— За то, что люблю огнестрельное оружие. У меня в машине нашли винтовку. Полуавтоматическую. А машина стояла возле школы. А где еще ей было стоять? Я же приехал на уроки! Короче, это все полное дерьмо. Я прекрасно знал, что появляться в школе с оружием нельзя. И никогда себе такого не позволял. Хотя оружие у нас дома было всегда. Я помешан на оружии. Но знаю законы, знаю, как с ним обращаться, как хранить. В тот день мы должны были всей семьей ехать отдыхать. Я собрал свои вещи, чтобы не возвращаться после уроков домой. И положил винтовку в машину. Припарковаться хотел на соседней стоянке. Но она была так близко к школьной парковке, что я не заметил, как остановился там, где не следовало. И тут же появились патрульные. Офицер спросил меня: «У вас есть оружие в машине?» И я честно ответил: «Да». Поступил как законопослушный гражданин. Но в этом мире все добрые дела наказуемы.

«Аккаунт в Instagram я создал, чтобы было легче кадрить девчонок»

— Вы упомянули, что собирались стать «морским котиком». Почему не стали?

— Я действительно поступил в военную школу, где готовят бойцов этого спецподразделения. За несколько дней до сдачи экзамена меня отчислили. Не знаю до сих пор, почему. Возможно, узнали, что я сидел. После этого поступил в колледж. Но его тоже не окончил. Однако быть студентом мне нравилось.

— Дэн, скажу честно, я слушаю вас и не понимаю, зачем вам понадобился Instagram. Эта соцсеть вовсе не для такого типа людей, как вы. Признайтесь, зачем?

— Аккаунт в Instagram я создал, чтобы было легче кадрить девчонок. Серьезно! Во всяком случае, это был изначальный мотив.

— И в чем секрет?

— Попытаюсь объяснить. Это очень похоже на студенческое братство. Вы же знаете, что в университетах и колледжах практически все студенты, живущие в общежитиях, объединены в братства. И когда в одном из них устраивается вечеринка, приглашают студентов из других братств. Если парни затевают веселье, они, конечно, зовут девушек. Если девушки, то все происходит наоборот. Со мной всегда получалось так, что девчонок было на этих вечеринках больше. Они подвыпьют и сами начинают к тебе приставать. Уверяю, даже самые некрасивые парни, которым в обычных ситуациях ничего не светило, оказывались нарасхват. Дефицит — великая вещь. За ночь можно было заняться сексом с двумя, а то и тремя девчонками. Главное, они сами этого жаждали. И потом — утром — никаких проблем. Никто не обвинит тебя в том, что ты изнасиловал ее на первом свидании или напоил, а потом завалил. Instagram помогает показать себя. Девушки рассматривают твои фото, оценивают, начинают интересоваться. Они чувствуют себя охотницами, а ты становишься для них дичью. Или другое сравнение, более соответствующее сегодняшним реалиям — в девушках просыпается желание купить новую вещь. Для них аккаунты парней — как шопинг. Приглянулся — надо брать. А потом уже не расскажешь, что тобой воспользовались, тебя обманули…

— Интересная теория…

— Она работает, поверьте!

— А оружие по-прежнему возите в машине?

— Да, но паркуюсь только в правильных местах. У меня дома полно оружия. В каждой комнате.

— А как же ваши многочисленные гости?

— Мои помощники проводят с каждым строгий инструктаж. Всем объясняют, что оружие трогать категорически запрещается. Оно заряжено.

«Вложил деньги в фирму, занимающуюся выращиванием и легальной продажей марихуаны»

— Мне кажется, что вы все равно нарушаете закон. Это на вашей совести, Дэн. Знаю, что вы прилетели в Лондон не развлекаться, хотя и устраиваете здесь в пентхаусе большую вечеринку. У вас новый деловой проект. Расскажите подробнее.

— Марихуана. Я вложил деньги в фирму Ignite. Она занимается выращиванием и легальной продажей марихуаны в тех странах, где это разрешено. Сегодня мы работаем в США и Канаде. В этой поездке прощупываем европейский рынок. Многие не знают, что марихуана содержит два основных компонента — THC и CBD. Только первый из них обеспечивает вам улет. Второй никакого кайфа не приносит, зато является мощным обезболивающим. Так вот, Ignite производит и продает препараты, содержащие CBD.

— Это медицинские препараты?

— Не только. Мы также выпускаем жидкости для вейпинга. Хотите попробовать?

— Видимо, я обязан это сделать как профессиональный журналист. Только пару затяжек, пожалуйста. Спасибо. А вы сами курите марихуану, Дэн?

— Да, регулярно. Знаете, я раньше думал, что все истории о ее полезности — полная чушь. Мол, так оправдывают использование марихуаны те, кто ее выращивает или употребляет. А потом случайно познакомился с женщиной, у которой ребенок болен раком. И он страдал от невыносимых болей. Обычно в таких случаях используют опиоиды. Но ей рекомендовали обезболивающее на основе CBD. Эффект был замечательный! И тогда я стал больше интересоваться этим вопросом. Окончательно убедился в том, насколько это работает, когда моей кошке сделали операцию.

— Кошке?

— Да. Ей сделали операцию на спине. И ветеринар прописал ей препарат на основе CBD. Очень эффективно. Повторяю еще раз. Это не наркотик. Кайфа вы не получите. На вечеринках он бесполезен. Там нужно нечто другое, экстази, например.

— Почему же тогда в рекламе обычно показывают полураздетых девиц, которые курят вейп на вечеринках?

— Это самый действенный способ продвинуть на рынке товар. Многие вещи, не имеющие никакого отношения к вечеринкам и кайфу, рекламируют девушки в нижнем белье, разве нет?

— Значит, вы сами курите это?

— Да, бывает перед занятиями в тренажерном зале, хотя понимаю, что это плохо. Но мне это помогает лучше донести команды мозга до мышц. Однако надо завязывать. Я уже перенес два инфаркта.

— Вы сами вспомнили об этом. Ходит много слухов. Расскажите, как все было на самом деле?

— Во всем виновата виагра. Мне было тогда 25 лет. На каникулах я отправился на горнолыжный курорт. Всю ночь занимался сексом, утром катался на сноуборде, затем полетел в Лас-Вегас. В аптеке купил виагру и принял ее в туалете аэропорта. Приземлился в Вегасе и сразу отправился играть в покер. Мы играли всю ночь и нюхали кокаин. Много кокаина. Я был очень возбужден и пошел сразу после покера в стрипклуб. Там принял экстази. Одна из стриптизерш предложила мне приватный танец. Я согласился. Но хотел, чтобы она сделала мне минет и только. А ей хотелось большего. Мы повздорили. Но я ее не бил. Это она меня ударила. Я разозлился и выпил еще одну виагру. И чтобы насолить этой стриптизерше, предложил заняться сексом ее подружке. Та с радостью согласилась. После этого я вдруг решил, что пора отдохнуть, и выпил валиум. Но тут мне захотелось поесть. Я зашел в первый попавшийся мексиканский ресторан и плотно поел чего-то острого. И вот тут у меня странно заныло плечо, появилась какая-то боль. Я подумал, что застоялся. Вернувшись в отель, несколько раз отжался. Но боль не уходила. Я позвонил маме и вдруг понял, что не могу говорить. Задыхался. Это был мой первый инфаркт. С тех пор больше виагру не принимаю.

— Дэн, вы действительно уверены, что это произошло из-за виагры?

— А из-за чего еще? Конечно, из-за нее.

— Я вижу, скоро начнется вечеринка. Поэтому спешу задать последний вопрос. В 2017 году вы оказались в Лас-Вегасе в том самом месте и в то самое время, когда 1 октября Стивен Пэддок принялся методично расстреливать людей на улице из окна гостиничного номера. Он убил 58 человек и ранил еще 422 человека. Рассказывают, что вы подбежали к полицейскому и попросили у него оружие, чтобы открыть ответный огонь. Это правда?

— Да, и есть видеозапись, подтверждающая это. Но полицейский послал меня подальше. Он рявкнул: «Отвали от меня сейчас же! Кто ты вообще такой?!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффетт отработали смену в обычной закусочной

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Hugo Rifkind/The Times/The Interview People)



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