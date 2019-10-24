Минус 5 кг: Полякова показала результат похудения и раскрыла секрет

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно удивила откровенным платьем в опере, похвасталась результатом похудения.

Красотка сбросила пять килограммов. «-5! Молочным и мучным продуктам -нет! Тренировкам и любви — Да! Как вам?» — кокетливо спросила певица, добавив фото в купальнике.

«Хороша зараза», «А как же сыр, который вы сами делаете?», «Сильно худая», «Какая красота! Все краше и краше!», «Шикарная», «И еще бешеной пахоте — да», — отреагировали комментаторы.

Напомним, ранее Полякова рассказала о том, как была любовницей своего мужа и страдала из-за этого.

Также напомним, что лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк признался, как похудел на 30 килограммов.

Кстати, поклонники Даши Астафьевой заметили, что она сильно похудела.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter