Ребров с «Ференцварошем» сенсационно обыграл в Москве ЦСКА: видеообзоры матчей

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В четверг, 24 октября, в 12 группах Лиги Европы состоялись поединки третьего тура. Кроме матчей с участием киевского «Динамо» и «Александрии», были сыграны еще 22 поединка, в которых были зафиксированы довольно неожиданные результаты.
Группа A
«Карабах» (Азербайджан) — АПОЕЛ (Кипр) — 2:2
«Севилья» (Испания) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:0
Положение команд: 1. «Севилья» — 9 очков; 2. «Карабах» — 4; 3. «Дюделанж» — 3; 4. АПОЭЛ — 1.
Группа B
«Динамо» (Украина) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (Шабанов, 53 — Сотириу, 2).
«Мальме» (Швеция) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1 (Бергет, 15, с пенальти, Молинс, 32 — Герндт, 50)
Положение команд: 1. «Копенгаген» — 5; 2. «Динамо» — 5; 3. «Мальме» — 4; 4. «Лугано» — 1.
Группа C
«Трабзонспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2
«Хетафе» (Испания) — «Базель» (Швейцария) — 0:1
Положение команд: 1. «Базель» — 7; 2. «Хетафе» — 6; 3. «Краснодар» — 3; 4. «Трабзонспор» — 1.
Группа D
ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия) — 0:0
«Спортинг» (Португалия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0
Положение команд: 1. ПСВ — 7; 2. «Спортинг» — 6; 3. ЛАСК — 4; 4. «Русенборг» — 0.
Группа E
«Ренн» (Франция) — ЧФР «Клуж» (Румыния) — 0:1
«Селтик» (Шотландия) — «Лацио» (Италия) — 2:1
Положение команд: 1. «Селтик» — 7; 2. ЧФР «Клуж» — 6; 3. «Лацио» — 3; 4. «Ренн» — 1.
Группа F
«Арсенал» (Англия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 3:2
«Айнтрахт» (Германия) — «Стандард» (Бельгия) — 2:1
Положение команд: 1. «Арсенал» — 9; 2. «Айнтрахт» — 6; 3. «Стандард» — 3; 4. «Витория Гимарайнш» — 0.
Группа G
«Порту» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 2:0
Положение команд: 1. «Янг Бойз» — 6; 2. «Рейнджерс» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Фейеноорд» — 3.
Группа H
«Лудогорец» (Болгария) — «Эспаньол» (Испания) — 0:1
ЦСКА (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1
Положение команд: 1. «Эспаньол» — 7, 2. «Лудогорец» — 6; 3. «Ференцварош» — 4; 4. ЦСКА — 0.
Группа I
«Сент-Этьен» (Франция) — «Александрия» (Украина) — 1:1
«Гент» (Бельгия) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:2
Положение команд: 1. «Вольфсбург» — 5; 2. «Гент» — 5; 3. «Александрия» — 2; 4. «Сент-Этьен» — 2.
Группа J
«Рома» (Италия) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 1:1
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Вольфсберг» (Австрия) — 1:0
Положение команд: 1. «Рома» — 5; 2. «Истанбул Башакшехир» — 4; 3. «Вольфсберг» — 4, 4. «Боруссия» Менхенгладбах — 2.
Группа K
«Слован» (Словакия) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 1:2
«Бешикташ» (Турция) — «Брага» (Португалия) — 1:2
Положение команд: 1. «Брага» — 7; 2. «Вулверхэмптон» — 6; 3. «Слован» — 4; 4. «Бешикташ» — 0.
Группа L
АЗ (Нидерланды) — «Астана» (Казахстан) — 6:0
«Партизан» (Сербия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1
Положение команд: 1. «МЮ» — 7, 2. АЗ — 5; 3. «Партизан» — 4; 4. «Астана» — 0.
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Фото ПФК ЦСКА
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