Ребров с «Ференцварошем» сенсационно обыграл в Москве ЦСКА: видеообзоры матчей

Спорт

В четверг, 24 октября, в 12 группах Лиги Европы состоялись поединки третьего тура. Кроме матчей с участием киевского «Динамо» и «Александрии», были сыграны еще 22 поединка, в которых были зафиксированы довольно неожиданные результаты.

Группа A

«Карабах» (Азербайджан) — АПОЕЛ (Кипр) — 2:2

«Севилья» (Испания) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:0

Положение команд: 1. «Севилья» — 9 очков; 2. «Карабах» — 4; 3. «Дюделанж» — 3; 4. АПОЭЛ — 1.

Группа B

«Динамо» (Украина) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (Шабанов, 53 — Сотириу, 2).

«Мальме» (Швеция) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1 (Бергет, 15, с пенальти, Молинс, 32 — Герндт, 50)

Положение команд: 1. «Копенгаген» — 5; 2. «Динамо» — 5; 3. «Мальме» — 4; 4. «Лугано» — 1.

Группа C

«Трабзонспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2

«Хетафе» (Испания) — «Базель» (Швейцария) — 0:1

Положение команд: 1. «Базель» — 7; 2. «Хетафе» — 6; 3. «Краснодар» — 3; 4. «Трабзонспор» — 1.

Группа D

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия) — 0:0

«Спортинг» (Португалия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0

Положение команд: 1. ПСВ — 7; 2. «Спортинг» — 6; 3. ЛАСК — 4; 4. «Русенборг» — 0.

Группа E

«Ренн» (Франция) — ЧФР «Клуж» (Румыния) — 0:1

«Селтик» (Шотландия) — «Лацио» (Италия) — 2:1

Положение команд: 1. «Селтик» — 7; 2. ЧФР «Клуж» — 6; 3. «Лацио» — 3; 4. «Ренн» — 1.

Группа F

«Арсенал» (Англия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 3:2

«Айнтрахт» (Германия) — «Стандард» (Бельгия) — 2:1

Положение команд: 1. «Арсенал» — 9; 2. «Айнтрахт» — 6; 3. «Стандард» — 3; 4. «Витория Гимарайнш» — 0.

Группа G

«Порту» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 2:0

Положение команд: 1. «Янг Бойз» — 6; 2. «Рейнджерс» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Фейеноорд» — 3.

Группа H

«Лудогорец» (Болгария) — «Эспаньол» (Испания) — 0:1

ЦСКА (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1

Положение команд: 1. «Эспаньол» — 7, 2. «Лудогорец» — 6; 3. «Ференцварош» — 4; 4. ЦСКА — 0.

Группа I

«Сент-Этьен» (Франция) — «Александрия» (Украина) — 1:1

«Гент» (Бельгия) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:2

Положение команд: 1. «Вольфсбург» — 5; 2. «Гент» — 5; 3. «Александрия» — 2; 4. «Сент-Этьен» — 2.

Группа J

«Рома» (Италия) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 1:1

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Вольфсберг» (Австрия) — 1:0

Положение команд: 1. «Рома» — 5; 2. «Истанбул Башакшехир» — 4; 3. «Вольфсберг» — 4, 4. «Боруссия» Менхенгладбах — 2.

Группа K

«Слован» (Словакия) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 1:2

«Бешикташ» (Турция) — «Брага» (Португалия) — 1:2

Положение команд: 1. «Брага» — 7; 2. «Вулверхэмптон» — 6; 3. «Слован» — 4; 4. «Бешикташ» — 0.

Группа L

АЗ (Нидерланды) — «Астана» (Казахстан) — 6:0

«Партизан» (Сербия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1

Положение команд: 1. «МЮ» — 7, 2. АЗ — 5; 3. «Партизан» — 4; 4. «Астана» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дебютный гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома на поле «МанСити» в Лиге чемпионов.

Фото ПФК ЦСКА

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