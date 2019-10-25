Певица Адель сильно похудела благодаря тренировкам (фото, видео)

Шоу-бизнес

Британская певица Адель, которая в сентябре подала на развод со своим мужем Саймоном Конеки (с которым рассталась еще в апреле), сильно похудела. Как сообщает издание Daily Mail, 31-летняя звезда появилась на вечеринке в Голливуде в честь дня рождения рэпера Дрейка, ошеломив присутствующих своим внешним видом. Черное бархатное платье с открытыми плечами подчеркивало значительно постройневшую фигуру. Прическу Адель сделала в стиле героини Шэрон Стоун из фильма «Казино».

Певица сбросила более восьми килограммов благодаря тренировкам. Минувшей весной она занялась пилатесом — укрепляющими мышцы упражнениями в медленном темпе, без перенапряжений. И это оказалось именно тем, что ей было нужно. Адель посещает занятия вместе со своей подругой Айдой Филд — американской актрисой, женой английского певца Робби Уильямса.

Помимо Адель на вечеринке было множество звезд — однако отсутствовал ее предполагаемый новый бойфренд — темнокожий рэпер Скепта. Ранее сообщалось, что их давние дружеские отношения переросли в роман.

Адель до похудения

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