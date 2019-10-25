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Украина

На выходных Украина перейдет на зимнее время: как переводить часы

9:25 25 октября 2019 694
Перевод часов
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина переходит с летнего времени на зимнее — следующие полгода украинцы будут спать на один час дольше.

Стрелки часов в 3:00 переводятся на час назад. Тем, кто просто будет отдыхать в выходной, не столь важно, когда именно перевести время. Особо внимательным следует быть людям, которые в переходный период собрались в поездку и купили билеты на самолет, поезд или автобус.

Эксклюзивный материал с полезными советами тем, кто с трудом привыкает к новому временному режиму, «Переход на зимнее время: как это сделать без вреда здоровью» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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