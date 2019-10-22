Переход на зимнее время: как это сделать без вреда здоровью

Здоровье и медицина

Для многих это событие станет радостным: как только мы переведем стрелки часов на зимнее время, дети смогут спать дольше и позже идти в школу или в детский сад, взрослые перестанут опаздывать на работу. Пока не привыкнут к новому графику… А дальше привычку менять уже не придется: согласно принятым постановлениям, на летнее время жители Украины больше переходить не будут. Хорошо это или плохо? Ответить на вопрос мы попросили руководителя сети центров «Головная боль», невролога кандидата медицинских наук Татьяну Майкову.

— То, что мы перестанем каждые полгода устраивать организму стресс, ломать привычки и сбивать с толку биологические часы, хорошо. Но это в будущем. А сейчас нам надо постараться без проблем перейти на новый график.

— Разве это сложно — поспать подольше?

— Проблема в том, что организму надо быстро перестроить гормональную систему, потому что каждый гормон вырабатывается в определенное время и в основном в течение ночи. Имеет значение не только то, когда человек проснулся, но даже когда он позавтракал. Ритуалы для мозга важны. Он не терпит путаницы.

— И сколько времени понадобится, чтобы на новый график перешла вся гормональная система?

— Если человек здоров, то организм адаптируется в течение двух-трех недель. Хотя все же надо ему помочь: каждые три дня сдвигать привычный график на 15 минут. А тому, кто страдает хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям понадобится больше времени для перестройки, потому что любые изменения режима требуют затрат энергии. Ею надо запасаться, ее надо экономить.

— Можно ли создать запасы энергии?

— Да. Сейчас будет проще сформировать привычку пораньше укладываться спать. Ведь мы не раз говорили о том, что засыпать желательно не позже 23.00, а лучше еще раньше. Тогда организм успеет произвести энергетические молекулы (АТФ), отправить их про запас в так называемое депо мозга, выработать достаточное количество гормонов, словом, хорошо выполнить ночную работу. В период перехода на зимнее время тем, кто ходит в спортзал, интенсивные тренировки лучше исключить. Желательно отказаться от алкоголя, уменьшить употребление напитков, содержащих кофеин, — кофе, крепкого чая.

— А после того как биологические часы перестроятся на новый режим, к тренировкам можно будет вернуться?

— Да. Но надо помнить: организм не любит ничего делать «слишком». Энергосберегающий режим — это умеренность. Например, закаливающие процедуры, такие как прохладный душ, помогают экономить энергию, а контрастные обливания с большими температурными перепадами энергию расходуют. Во время зарядки, ходьбы мы накапливаем энергию, а когда бегаем до изнеможения — расходуем. И тренироваться надо с умом, контролируя пульс, не пытаясь согнать с себя семь потов. Ведь это нагрузка для сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. К тому же подобные «подвиги» плохо сказываются на работе мозга. А если к ним еще добавить перевод часов…

— Неужели звонок будильника с разницей в час так чувствителен для организма?

— О будильнике — этом вредном для мозга механизме — речь вообще не идет. Вполне реально научиться просыпаться без звонка. Тем более сейчас, когда мы можем вставать не на час раньше, а на час позже. А о том, насколько важен режим, говорят, например, такие наблюдения: максимальный уровень гормона кортизола (он отвечает за нашу адаптацию, работоспособность) фиксируется утром, в 7:00. Если мы переводим время назад или вперед, смещается и тонкий цикл, к которому организм привык. У каждого живого организма природой заложены определенные циклы. У человека — годовые, месячные, суточные. Для новорожденного не важен перевод часов: он еще живет согласно здоровым инстинктам. Спит, ест и бодрствует согласно своим биологическим часам. Именно они показывают самое правильное время. Взрослые люди не всегда могут позволить себе оптимальный режим. Но научиться понимать собственный организм под силу каждому. Просто прислушайтесь к себе.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы психолога, как справиться с осенней депрессией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter