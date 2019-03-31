Украина

В ночь на 31 марта Украина перешла на летнее время: в 3 часа ночи украинцы перевели стрелки часов на один час вперед.

Отметим, что перевод стрелок часов осуществляется в последнее воскресенье марта согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года. Летнее время используется более чем в 70 странах мира, в том числе почти во всех странах ЕС.

Как писали «ФАКТЫ», переход на летнее время может негативно сказаться на здоровье.

Специалисты дали рекомендации, как пережить переход на летнее время без ущерба для здоровья:

• постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период;

• избегайте физических и эмоциональных нагрузок;

• устройте разгрузку для организма — без жирного, сладкого и алкоголя;

• ешьте побольше овощей и фруктов;

• за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;

• проводите много времени на свежем воздухе — хотя бы получасовую прогулку в день;

• минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;

• избегайте дневного сна;

• не пейте кофе во второй половине дня.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter