Украина

За "дружбу" с прокурорами: на "слугу народа" Медяника завели дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении «слуги народа» Вячеслава Медяника, которого уличили в обещании «порешать» вопросы с прокурорами.

Фотографии экрана мобильного телефона члена Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сделанные в сессионном зале журналистами, попали в сеть и вызвали резонанс. По этому поводу руководитель САП Назар Холодницкий в эфире «Права на владу» на 1+1 сообщил, что производство было зарегистрировано по поступившему в антикоррупционную прокуратуру заявлению о совершении преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скандал с перепиской в Раде попадал и член парламентской фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, который еще до назначения нового министра здравоохранения писал собеседнику, что Зоряна Черененко — «его человек».

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