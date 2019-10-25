24.91 / 25.21 27.55 / 28.02
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

За "дружбу" с прокурорами: на "слугу народа" Медяника завели дело

9:48 25 октября 2019 221
Вячеслав Медяник
Инф. «ФАКТОВ»

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении «слуги народа» Вячеслава Медяника, которого уличили в обещании «порешать» вопросы с прокурорами.

Фотографии экрана мобильного телефона члена Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сделанные в сессионном зале журналистами, попали в сеть и вызвали резонанс. По этому поводу руководитель САП Назар Холодницкий в эфире «Права на владу» на 1+1 сообщил, что производство было зарегистрировано по поступившему в антикоррупционную прокуратуру заявлению о совершении преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скандал с перепиской в Раде попадал и член парламентской фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, который еще до назначения нового министра здравоохранения писал собеседнику, что Зоряна Черененко — «его человек».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

поклонская

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

октябрь

Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные

Меган Маркл

«А ты спрашивала отца, вcе ли у него в порядке?», — cестра Меган Маркл обрушилась на нее с критикой, обвиняя в лицемерии (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер