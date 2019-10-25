Известная украинка резко прошлась по Зеленскому из-за отвода войск на Донбассе

Украина

Главнокомандующий украинской армией, которым является президент страны Владимир Зеленский, не должен и не имеет права говорить об отводе ВСУ в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявила известная писательница и поэтесса Оксана Забужко, которую называют одним из моральных авторитетов нации. «Отведение войск — куда?! Наши войска находятся на своей земле, на которую диверсионным образом вторгся противник, и двигаться могут только вперед — до восстановления полного контроля над территорией в пределах государственных границ Украины», — считает Оксана Забужко.

Именно для этого, по ее словам, в любой стране существует армия, главнокомандующий которой «не должен и не имеет права говорить об „отведении“ украинских войск».

Комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что жители населенных пунктов, которые после отвода украинских подразделений окажутся в «серой зоне», будут защищены, и что лично он им гарантирует безопасность, поэтесса задала риторические вопросы: «Какая безопасность? Чем он ее „лично“ гарантирует? Возьмет свою жену и детей и поселится на окраине того села?»

Относительно основного аргумента новой власти, что они обещали украинцам мир, Оксана Забужко ответила так: «Да кто же из украинцев против мира?! Но ведь не мы начали эту войну».

Полный текст эксклюзивного интервью «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter