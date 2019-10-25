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Украина

Известная украинка резко прошлась по Зеленскому из-за отвода войск на Донбассе

11:12 25 октября 2019 102
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Главнокомандующий украинской армией, которым является президент страны Владимир Зеленский, не должен и не имеет права говорить об отводе ВСУ в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявила известная писательница и поэтесса Оксана Забужко, которую называют одним из моральных авторитетов нации. «Отведение войск — куда?! Наши войска находятся на своей земле, на которую диверсионным образом вторгся противник, и двигаться могут только вперед — до восстановления полного контроля над территорией в пределах государственных границ Украины», — считает Оксана Забужко.

Именно для этого, по ее словам, в любой стране существует армия, главнокомандующий которой «не должен и не имеет права говорить об „отведении“ украинских войск».

Комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что жители населенных пунктов, которые после отвода украинских подразделений окажутся в «серой зоне», будут защищены, и что лично он им гарантирует безопасность, поэтесса задала риторические вопросы: «Какая безопасность? Чем он ее „лично“ гарантирует? Возьмет свою жену и детей и поселится на окраине того села?»

Относительно основного аргумента новой власти, что они обещали украинцам мир, Оксана Забужко ответила так: «Да кто же из украинцев против мира?! Но ведь не мы начали эту войну».

Полный текст эксклюзивного интервью «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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