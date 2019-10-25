Происшествия

Братья-близнецы повесились: росСМИ сообщили о жуткой трагедии с украинцами в РФ

Под Москвой, в поселке Ровки, повесились два брата-близнеца из Украины — в Россию они приехали на заработки из оккупированной Макеевки. Ранее сообщалось, что в Киеве повесился студент одного из столичных вузов.

По информации «МЭШ», Роман и Сергей Гринченко повесились на деревьях в лесу. Накануне их тела обнаружили местные жители.

Сообщается, что братья устроились на работу в компанию из Чехова, работали на складах. По одной из версий, у них были большие проблемы с деньгами, поскольку руководство не выплачивало им заработную плату. Также российские массмедиа пишут, что братья Гринченко находились на территории России без регистрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в небольшом лесу в Дарнице прохожие обнаружили мертвого мужчину с петлей на шее. Он был в куртке, но без брюк.

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