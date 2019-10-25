- 14:54 В Хмельницкой области мужчина застрелил тестя с тещей и ранил свою дочь
- 14:49 В Харькове расстреляли «авторитета» по прозвищу Жора Боксер: новые подробности ЧП
- 14:46 Безос лишился за день 7 млрд долларов и первого места в рейтинге самых богатых в мире
- 14:35 Вместо импорта электроэнергии из РФ государство должно вернуть на рынок «Энергоатом», — эксперт
- 14:33 Не только Россия: Забужко рассказала, кто еще положил глаз на Украину
- 14:16 Заставь дурака Богу молиться: к приезду патриарха Кирилла в Ростове заасфальтировали трамвайные пути
- 14:15 Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента
- 14:12 Задачей новой власти является большая приватизация, а не возврат ранее проданных активов, — СМИ
- 14:08 Дифтерия в Ужгороде: иностранных студентов защищают от травли
- 14:03 Собака подобрала потерявшуюся малышку-обезьянку и отнесла ее в полицию
- 14:02 Я самая популярная сваха в мире, — руководитель Tinder Эли Сейдман
- 14:01 Украинская Формула Мира должна ответить на вопрос о нашем общем будущем, — Вадим Новинский
Собака подобрала потерявшуюся малышку-обезьянку и отнесла ее в полицию (видео)
В индийском городе Рехли (штат Мадхья-Прадеш) потерявшегося детеныша обезьяны «подобрала» возле озера уличная собака. Обезьянка забралась псу на спину, ища у него утешения. Собака отнеслась к пассажиру вполне дружелюбно — махала хвостом и стойко терпела попытки малышки устроиться на ней поудобнее. Тем не менее умный пес, видимо, решил, что на долгосрочную роль няньки не годится. И «сдал» обезьянку в полицию, заявившись в участок. Там найденыша покормили бананом. А мотом отдали егерям из местного заповедника.
Полагают, что обезьянку отняли у матери люди, так как на ней был ошейник.
Не все собаки настолько толерантны к чужим детям. Так, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что детеныш коалы оседлал собаку, перепутав ее с мамой. Пес от этого в восторг не пришел и всеми силами пытался избавиться от непрошеного наездника, не проявляя при этом, однако, агрессии.
Читайте также: «Прими и меня»: собака насмешила сеть, решив сыграть с хозяином в настольную игру.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...