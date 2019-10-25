Собака подобрала потерявшуюся малышку-обезьянку и отнесла ее в полицию (видео)

Мир

В индийском городе Рехли (штат Мадхья-Прадеш) потерявшегося детеныша обезьяны «подобрала» возле озера уличная собака. Обезьянка забралась псу на спину, ища у него утешения. Собака отнеслась к пассажиру вполне дружелюбно — махала хвостом и стойко терпела попытки малышки устроиться на ней поудобнее. Тем не менее умный пес, видимо, решил, что на долгосрочную роль няньки не годится. И «сдал» обезьянку в полицию, заявившись в участок. Там найденыша покормили бананом. А мотом отдали егерям из местного заповедника.

Полагают, что обезьянку отняли у матери люди, так как на ней был ошейник.

Не все собаки настолько толерантны к чужим детям. Так, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что детеныш коалы оседлал собаку, перепутав ее с мамой. Пес от этого в восторг не пришел и всеми силами пытался избавиться от непрошеного наездника, не проявляя при этом, однако, агрессии.

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