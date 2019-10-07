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Детеныш коалы оседлал собаку, перепутав ее с мамой: пес от этого в восторг не пришел (видео)

11:13 7 октября 2019 1091
Пес Тони с коалой на спине
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Австралии засняли симпатичное видео. Как сообщает 7News, заблудившийся детеныш коалы забрался на задний двор к одному из местных жителей и оседлал собаку хозяина дома, перепутав ее со своей мамой. Однако пес по кличке Тони от перспективы стать нянькой для малыша в восторг не пришел.

Сбитый с толку Тони растерянно смотрит на хозяина, крутится на месте и пытается стряхнуть непрошеного пассажира. Однако тот не сдается, отчаянно цепляясь за уютную собачью шерсть.

Хозяин пса Генри говорит, что коалы часто встречаются в их местности. Однако он впервые видит нечто подобное. Мужчина рассказал, что потом детеныш взобрался на дерево — вероятно, вернувшись к своей настоящей маме.

Некоторые псы, однако, вовсе не против общения с животными других видов. Ранее «ФАКТЫ» писали о дружбе собаки с одиноким детенышем гепарда.

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