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«Прими и меня»: собака насмешила сеть, решив сыграть с хозяином в настольную игру (видео)
Сеть насмешило видео с золотистым ретривером, опубликованное на платформе Reddit под названием «Когда пытаешься помочь, но понятия не имеешь, что делаешь». Хозяин пса играет в популярную настольную игру Ецци, которую иногда называют «покер на кубиках». Мужчина бросает кости в деревянный ящик. В этот момент в кадре появляется собака собака и, подражая ему, бросает туда же свой грязный теннисный мячик, принесенный в зубах. А после с крайне довольным видом машет хвостом и поглядывает на хозяина, явно ожидая похвалы. Пес также смотрит на «игральную доску» — словно интересуясь, каков будет следующий ход.
Видео набрало несколько миллионов просмотров и множество комментариев. «В вечерних семейных играх должны участвовать все», «Я бы сказал, что собака выиграла», «Кто сказал, что он „не имеет представления о том, что делает“? Именно так и играют в эту игру», «Меня особенно покорил его счастливый вид, который так и говорит: „Я ведь хороший мальчик?“», «Он словно предлагает: „Ну что ж, давай сыграем“» — писали пользователи сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что хозяин кафе в Китае покрасил собак породы чау-чау «под панду» и вызвал гнев защитников животных.
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