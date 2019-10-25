В Хмельницкой области мужчина застрелил тестя с тещей и ранил свою дочь

Происшествия

Вечером в четверг, 24 октября, в Завалье Каменец-Подольского района (Хмельницкая область) во время семейной ссоры мужчина застрелил из охотничьего ружья тестя и тещу, а также ранил свою 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать бабушку и дедушку. Ранее под Одессой мужчина из ружья убил свою 28-летнюю жену, после чего застрелился.

Как сообщают в ГУНП в Хмельницкой области, 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, в которых стрелял зять, погибли на месте, а девочка выбежала из дома и, пока ее мать пыталась утихомирить пьяного супруга, позвала на помощь.

После убийства глава семейства попытался покончить с собой, выстрелив себе в лицо из ружья, а потом заперся в автомобиле и поджег его. Пожар вместе с соседями потушили прибывшие по вызову полицейские. 40-летнего мужчину задержали и поместили в больницу под охраной. Также прооперировали его дочь, жизни которой ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире мужчина убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот. Соседи рассказали, что за 30 лет совместной жизни супруги не ссорились. Но недавно мужчина перенес инсульт и «выкарабкался» благодаря жене, однако после болезни стал раздражительным и агрессивным.

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