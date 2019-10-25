Здесь будет город-сад: пенсионер из Николаева за 20 лет высадил 21 тысячу деревьев

Житейские истории

Завидев этого улыбчивого дедушку с тележкой, в которой всегда лежат лопата, баклажка с водой и саженцы деревьев, жители Корабельного района Николаева улыбаются и почтительно здороваются. Пенсионера знают во многих городах Украины, а в Николаеве он стал живой легендой, ведь город зазеленел именно благодаря его усилиям. Двадцать одну тысячу вязов, каштанов, катальп и акаций Вадим Сердцев посадил за последние двадцать лет — с того времени, как вышел на пенсию и начал вести учет саженцам. Десять красивейших аллей в Николаеве — Богоявленская, имени Гагарина, «Аллея катальп», высаженная к 60-летию Победы, «Анюткина аллея», посвященная рождению правнучки, и многие другие аллеи и скверы — его рук дело. Вадим Андреевич озеленяет город совершенно бесплатно и подключает к работе окружающих — читает лекции в школах, проводит акции, раздает саженцы всем желающим. Несмотря на почтенный возраст и недавний перелом тазобедренного сустава, почти каждое утро этот удивительный человек берет тележку, загружает туда новые саженцы и, как сам объясняет, идет спасать планету от глобального потепления. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об удивительном по красоте Клесовском дендропарке на Ровенщине, который создал один человек — бывший лесничий Алексей Ворон.

«Израсходовал на полив две железнодорожные цистерны воды»

— Деревья сажаю уже семьдесят семь лет, — рассказывает «ФАКТАМ» Вадим Сердцев. — Вырос я в Мещере на границе Московской, Рязанской и Владимирской областей России, там очень много лесов. Когда учился в пятом классе, нас вместо занятий повели в лес — сосны сажать. Мы натягивали веревку, на которой на равном расстоянии друг от друга были завязаны тряпочки. На месте каждой из них копали ямку, сажали сосенку, закапывали. Потом передвигали веревку и делали следующий ряд. Вернувшись домой, я сказал отцу, что уроков сегодня не было — мы деревья сажали. А время тогда сложное было, 1942 год, война. Отец обрадовался, говорит, если наше правительство думает не только о фронте, но и о деревьях, мы войну у немцев выиграем. Так и случилось.

Мне тот разговор очень запал в душу, и я решил, что буду в свободное время сажать деревья. Делал это и на Урале, куда переехал после учебы. Там был завод, который выпускал глинозем и алюминий, на нем работала моя жена Лидия, а я трудился на электростанции. И когда в Николаеве открылся глиноземный завод, нас пригласили сюда. Конечно, мы согласились — жизненные условия и климат на юге Украины намного лучше, чем на Урале. Вот с апреля 1979 года мы с семьей живем в Николаеве.

— Здесь вы тоже сразу начали сажать деревья?

— Да, когда немножко обустроился. У нас был пустынный район, неуютно. Но тогда очень помогал ЖЭК — работники привозили саженцы, раздавали, кому было нужно, я их брал и сажал. Весь наш двор засадил деревцами, и возле загса сажал, и на других улицах. Посадил много, но сколько именно — не знаю. Учет тогда не вел — работа, семья… Не было времени. А в 1998 году, выйдя на пенсию, завел специальный журнал «Что? Где? Когда?», где фиксировал, какие посадил саженцы, когда и где. Сейчас на моем счету более 21 тысячи деревьев.

— Где берете саженцы? Ведь ЖЭКи их уже не раздают.

— Некоторые выкапываю в диких лесопосадках, прореживая там, где слишком густо. В последнее время это в основном вязы. Их легко выкапывать, они хорошо приживаются и не требуют много воды на первых порах после пересадки. Каштаны, гибискусы, катальпы и грецкие орехи выращиваю из семян в пластиковых бутылках. Когда саженец уже высокий, около метра, отрезаю в бутылке дно, и прямо в ней сажаю растение в землю. Такой способ называется контейнерным.

Зачем нужны бутылки? Я ведь сажаю деревья практически круглый год. Осенью и весной принимаются выкопанные поросли, но летом, на жаре и в сухой земле, они погибнут. Поэтому выращиваю их в бутылках и в них же, не повреждая корневой системы, высаживаю деревца на постоянное место. Саму бутылочку потом поднимаю выше по стволу и снимаю. Или же оставляю на какое-то время на поверхности земли — так при поливе расходуется меньше воды, ведь вся она идет прицельно на корень, как через воронку. Все свои деревья обязательно поливаю. Ведь посадить растение — это только пять процентов дела. Не будешь ухаживать — не приживется. Подсчитал, что за эти годы израсходовал на полив больше двухсот кубометров воды — две железнодорожные цистерны. И десять кубометров песка ушло для выращивания саженцев в бутылках. В песке все деревья и даже чубуки винограда подрастают лучше, чем в черноземе, и меньше болеют.

«Нужно сажать как можно больше деревьев, чтобы справляться с переизбытком углекислого газа на планете»

— Раз уж сами заговорили о болезнях. Не так давно вы поломали тазобедренный сустав и очень горевали, что не сможете высаживать деревья.

— Да, была у меня такая, как я ее называю, производственная травма. Вез с дачи саженцы в тележке и, не дойдя до маршрутки метров 300, упал. Встать не мог и позвонил по мобильнику дочке и внучке, чтобы забрали меня. А тем временем ко мне подошли люди, один даже знакомый оказался — председатель садового товарищества. Подняли меня, помогли дождаться приезда родных. Перелом тазобедренного сустава пришлось лечить два месяца. Ходил на костылях, потом перешел на костыль и палочку. А как только смог передвигаться самостоятельно, только с палочкой, тут же вернулся к посадке деревьев. Тазобедренный сустав меня уже не беспокоит, зато спина стала болеть очень сильно. Если куда-то иду, приходится останавливаться и делать передышку каждые сто метров. Обращался с жалобами на спину в военный госпиталь — там меня всегда рады видеть, потому что их территорию тоже засадил деревьями. Врачи сказали, что состояние моего позвоночника такое, что медицина уже бессильна.

— А это значит, что вам надо прекращать таскать саженцы и воду, копать и сажать деревья. Пусть теперь «дело Сердцева» продолжают другие, а вы будете руководить процессом.

— Мы с волонтерами сегодня как раз об этом говорили. Они собрались сажать деревья возле 47-й школы, а я буду у них консультантом. Саженцы тоже им дам свои. А еще меня пригласили в эту школу прочитать детям лекцию на экологическую тему. Я с радостью согласился. Очень люблю общаться с детьми, вдохновлять их своим примером. Бывает, даже на улице подсаживаюсь к молодежи и спрашиваю: «А что едят деревья?» В основном все отвечают: воду! А ведь это не так. Деревья «едят» углерод (кстати, многие школьники даже не знают его формулу), который берут из углекислого газа.

Вадим Андреевич привил любовь к растениям своим правнукам девятилетней Анечке и пятилетнему Ванюше

За последние 150 лет человечество стало сжигать слишком много топлива, и растительный мир перестал справляться с утилизацией CO2. Его сейчас в атмосфере на 30—35 процентов больше нормы. Этот избыток создает дополнительное сопротивление для оттока тепла от земли в космос. Поэтому средняя температура на земле повысилась на полтора градуса и продолжает повышаться. Дети говорят, что полтора градуса — это совсем мало, ерунда. Но ведь когда у человека температура вместо 36,6 повышается до 38 градусов, это совсем не ерунда, это уже жар.

Из-за глобального потепления страдает вся земля, вымирают животные. И решать эту проблему обязаны мы, люди. Каждый из нас по мере своих сил должен принимать в этом участие. Например, сажать как можно больше деревьев, чтобы справляться с переизбытком углекислого газа на планете. Я рассказываю ребятам, как посадка деревьев спасает планету. Демонстрирую фотографии деревьев, которые посадил. А потом мы вместе сажаем молодые деревца.

— Какое у вас самое любимое дерево?

— Катальпа. Я их выращиваю уже пятнадцать лет. Они быстро растут и дают отличную тень. Первые годы занимался акациями — целую аллею акаций посадил, но потом от них отказался. Корни у акации глубокие, выкапывать ее трудно и долго. Тополя теперь тоже не высаживаю — из-за пуха. Большинство моих аллей вязовые. Самая длинная из них — 800 метров. Аллею имени Гагарина я посадил в честь 50-летия первого полета человека в космос. В ней как раз пятьдесят деревьев.

«Ни за одно посаженное дерево я никогда не брал ни копейки. И не возьму!»

— На программе «Сюрприз, сюрприз» телеканала СТБ вам подарили пятьдесят магнолий.

— А я в свою очередь подарил их городу. Посадил в разных районах Николаева — в зоопарке, в детском городке «Сказка», у вечного огня и на главной площади Николаева — Соборной.

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— Почему не сделали аллею магнолий?

— Побоялся, что такие красивые и дорогие деревья разворуют, если они будут все вместе. А на главной площади их побоятся выкапывать — тут же здания городских властей.

— Вы обращались в мэрию с предложением поделить город на участки и поручить каждому району заниматься его озеленением. Но вам отказали.

— Сейчас никому до этого нет дела. Не так давно я устроил акцию — привез тридцать пять саженцев, чтобы раздать депутатам нашего горсовета. Но им это было ни к чему, ко мне даже никто не подошел. Я отдавал свои молодые деревца обычным людям, недоумевая, зачем же потратил на дорогу 200 гривен, если мог точно так же раздать саженцы у себя возле дома.

Нашему городскому начальству нужно брать пример с Киева, где в 1886 году генерал-губернатор Алексей Игнатьев издал указ о глобальном озеленении Киева с подробным описанием, какие именно деревья и на каких улицах сажать. Благодаря его указу на Крещатике появились первые каштаны. С того времени Киев расцвел, став самым зеленым городом Украины и одним из самых зеленых во всей Европе. Просто потому, что этим занимался не один человек, а весь город.

А у нас деревья сажают только активисты и волонтеры — своими силами и за собственные деньги. Конечно, городу это выгодно — представляете, сколько бюджетных средств николаевская администрация сэкономила благодаря моим стараниям? Ведь ни за одно посаженное дерево я никогда не брал ни копейки. И не возьму! Мне просто нравится смотреть, как дерево произрастает. И знать, что, посадив его, я принес пользу людям. От этого душа радуется. Особенно когда появляется все больше людей, готовых присоединяться и помогать.

— Среди них, конечно, вся ваша семья?

— Жена моя не по этой части. Она за всю жизнь посадила только одно дерево — в нашем дворе. А вот внук Павел, который живет в Одессе, заразился от меня любовью к деревьям. Уже два года мы с ним специализируемся на павловниях. Это красивое и самое быстрорастущее дерево в мире. Павел проращивает в стаканчиках семена, передает мне, я их пересаживаю в пластиковые бутылки, а потом, когда подрастут, — в землю. Правнуки, девятилетняя Анечка и пятилетний Ванюша, вместе со мной сажают деревья на территории их детского сада.

Всеми силами стараюсь привлекать людей к озеленению планеты. Часто бывает, что беру свою тележку, загружаю саженцами, вывожу в людное место и ставлю рядом плакат: «Посади свое дерево! Саженцы бесплатно». Горожане подходят, спрашивают, что к чему. Многие берут саженцы. Единственное мое требование — сказать, где будет расти дерево. Это нужно для статистики, проверять не собираюсь. Знаю, если человек уже взял саженец, то он его не просто посадит, а станет ухаживать, ведь ему будет жалко своего труда.

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Фото из семейного альбома



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