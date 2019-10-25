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Происшествия

Нападение на активистку в Запорожье: выяснились шокирующие подробности о преступнике

15:58 25 октября 2019 252
Мужчина орудовал ножом
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье задержали преступника, который пытался убить общественную активистку Анжелику Белову. Об этом сообщает «Актуально».

Злоумышленника удалось задержать после анонимного звонка в полицию с сообщением о местонахождении. Преступник — мужчина 1979 года рождения. Ранее он отбывал 15-летний срок за убийство женщины. В сентябре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы.

Установлено, что злоумышленник и раньше нападал на женщин. Мотив нападения на активистку будет установлен после показаний задержанного и проведения всех следственных мероприятий.

Врачи четыре с половиной часа оперировали пострадавшую. Анжелика Белова уже пришла в себя, и даже опознала нападавшего.

Ранее сообщалось, что запорожскую активистку пытались зарезать в подъезде дома: преступник нанес ножевой удар в область сердца.

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