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Выдавливать угри и лечить их гормональными мазями нельзя: как себе помочь
На электронный адрес [email protected] написала Светлана: «Мой 15-летний сын выдавливает угри, после чего на коже остаются следы, иногда весьма заметные. От них как-то можно избавиться?»
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— После того как человек выдавил угри, может оставаться постакне: чаще это рубцы, а также участки кожи более светлого или темного цвета (гипо- и гиперпигментация), — рассказывает детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. — Свежий рубчик ярче (красно-фиолетового цвета), но со временем светлеет. Сгладить его крайне сложно. Когда гнойничковая сыпь уже прошла, можно делать шлифовку, пилинги или применять другие методы. Но, к сожалению, рубцы в том или ином объеме остаются. Поэтому лучше предупредить их появление, чем бороться с последствиями заболевания.
— Что делать, если подростки, увидев угри, сразу начинают их выдавливать?
— Объяснить, что это может вызвать еще большее распространение акне и привести сына или дочку на прием к детскому дерматологу. Тот, кто постоянно выдавливает угри, может травмировать кожу, усилить распространение бактерий, а главное — спровоцировать появление стойких рубцов.
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Дома угри можно обрабатывать с помощью специальной серии косметических средств, предназначенных для ухода за проблемной кожей. Но эффективное лечение назначит только специалист, учитывая тип кожи, вид угрей и распространенность болезни. Угревая сыпь возникает у 80—85 процентов подростков (половые гормоны стимулируют выработку кожного сала, а это благоприятная среда для развития бактерий), но может быть и у взрослых. Чтобы уменьшить вероятность осложнений, нужно грамотно пролечиться.
— Какие еще ошибки совершают подростки в борьбе против угрей?
— Покупают в аптеке и используют гормональные (кортикостероидные) мази. При угревой сыпи их применять нельзя — гормоны активируют высыпания. Есть даже такое понятие, как кортикостероидные угри. Они чаще всего появляются, когда человек принимает гормоны внутрь, но могут быть и при местном применении лекарственной мази.
Плохо, что у нас эти специфические средства находятся в свободной продаже. В аптеках их часто неоправданно советуют для лечения любых высыпаний, покраснений, пятен. И человек, у которого возникла микроспория (в народе это называют лишай), начинает активно смазывать пораженное место. Видит, что вначале это помогает: возникает улучшение. Но оно временное — вскоре высыпания распространяются с новой силой. А при длительном применении кортикостероидных мазей еще иногда возникает атрофия кожи и стойкое расширение сосудов (телеангиоэктазии). И человеку, наконец обратившемуся к врачу и получившему правильное лечение — противогрибковые препараты, приходится бороться с осложнениями из-за самолечения.
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— Какие рекомендации вы даете пациентам?
— Известно, что некоторые антибиотики, которые применяют при лечении угревой болезни, усиливают влияние солнечных лучей на кожу (обладают фотосенсибилизирующим действием). Поэтому если пациент собирается на отдых в жаркие страны, мы корректируем лечение.
Нельзя забывать, что такая же реакция на прямые солнечные лучи может возникать на духи, содержащие, например, масло бергамота, апельсина и другие компоненты. Иногда на месте, где побрызгали парфюм, остаются пятна: кожа там загорает более интенсивно, сильнее окрашивается.
Вообще, при угревой болезни мы советуем поменьше пользоваться декоративной косметикой. Например, при нанесении крем-пудры, которой подростки маскируют недостатки кожи и выравнивают тон лица, забиваются сальные железы, что усиливает высыпания.
— Употребление каких продуктов нужно ограничивать?
— В первую очередь — сладостей и молочного. Также стоит исключить жареную пищу, копчености, острые пряности, соусы и специи, кетчупы, майонезы. С осторожностью нужно употреблять консервацию, фастфуд, выпечку.
Как ухаживать за проблемной кожей
- Правильно умываться: использовать гель или пенку из специальной серии косметики.
- Очищать тоником или лосьоном без спирта. Спиртовой настойкой можно подсушить отдельный прыщик.
- Использовать увлажняющий крем.
- Два-три раза в неделю делать маски, например, из глины.
- Ограничить или отказаться от декоративной косметики.
- Следить за питанием: исключить пищу, усиливающую угревую сыпь (шоколад, блюда с острыми приправами, фастфуд), и перейти на здоровую еду: свежие овощи и фрукты, каши, приготовленные на пару мясные блюда.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», выдавливая угри на носу, можно спровоцировать инсульт.
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