Здоровье и медицина

Выдавливать угри и лечить их гормональными мазями нельзя: как себе помочь

На электронный адрес [email protected] написала Светлана: «Мой 15-летний сын выдавливает угри, после чего на коже остаются следы, иногда весьма заметные. От них как-то можно избавиться?» Читайте также: Многие безуспешно лечат угревую болезнь, а виноват клещ

— После того как человек выдавил угри, может оставаться постакне: чаще это рубцы, а также участки кожи более светлого или темного цвета (гипо- и гиперпигментация), — рассказывает детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. — Свежий рубчик ярче (красно-фиолетового цвета), но со временем светлеет. Сгладить его крайне сложно. Когда гнойничковая сыпь уже прошла, можно делать шлифовку, пилинги или применять другие методы. Но, к сожалению, рубцы в том или ином объеме остаются. Поэтому лучше предупредить их появление, чем бороться с последствиями заболевания.

— Что делать, если подростки, увидев угри, сразу начинают их выдавливать?

— Объяснить, что это может вызвать еще большее распространение акне и привести сына или дочку на прием к детскому дерматологу. Тот, кто постоянно выдавливает угри, может травмировать кожу, усилить распространение бактерий, а главное — спровоцировать появление стойких рубцов.

Дома угри можно обрабатывать с помощью специальной серии косметических средств, предназначенных для ухода за проблемной кожей. Но эффективное лечение назначит только специалист, учитывая тип кожи, вид угрей и распространенность болезни. Угревая сыпь возникает у 80—85 процентов подростков (половые гормоны стимулируют выработку кожного сала, а это благоприятная среда для развития бактерий), но может быть и у взрослых. Чтобы уменьшить вероятность осложнений, нужно грамотно пролечиться.

— Какие еще ошибки совершают подростки в борьбе против угрей?

— Покупают в аптеке и используют гормональные (кортикостероидные) мази. При угревой сыпи их применять нельзя — гормоны активируют высыпания. Есть даже такое понятие, как кортикостероидные угри. Они чаще всего появляются, когда человек принимает гормоны внутрь, но могут быть и при местном применении лекарственной мази.

Плохо, что у нас эти специфические средства находятся в свободной продаже. В аптеках их часто неоправданно советуют для лечения любых высыпаний, покраснений, пятен. И человек, у которого возникла микроспория (в народе это называют лишай), начинает активно смазывать пораженное место. Видит, что вначале это помогает: возникает улучшение. Но оно временное — вскоре высыпания распространяются с новой силой. А при длительном применении кортикостероидных мазей еще иногда возникает атрофия кожи и стойкое расширение сосудов (телеангиоэктазии). И человеку, наконец обратившемуся к врачу и получившему правильное лечение — противогрибковые препараты, приходится бороться с осложнениями из-за самолечения.

— Какие рекомендации вы даете пациентам?

— Известно, что некоторые антибиотики, которые применяют при лечении угревой болезни, усиливают влияние солнечных лучей на кожу (обладают фотосенсибилизирующим действием). Поэтому если пациент собирается на отдых в жаркие страны, мы корректируем лечение.

Нельзя забывать, что такая же реакция на прямые солнечные лучи может возникать на духи, содержащие, например, масло бергамота, апельсина и другие компоненты. Иногда на месте, где побрызгали парфюм, остаются пятна: кожа там загорает более интенсивно, сильнее окрашивается.

Вообще, при угревой болезни мы советуем поменьше пользоваться декоративной косметикой. Например, при нанесении крем-пудры, которой подростки маскируют недостатки кожи и выравнивают тон лица, забиваются сальные железы, что усиливает высыпания.

— Употребление каких продуктов нужно ограничивать?

— В первую очередь — сладостей и молочного. Также стоит исключить жареную пищу, копчености, острые пряности, соусы и специи, кетчупы, майонезы. С осторожностью нужно употреблять консервацию, фастфуд, выпечку.

Как ухаживать за проблемной кожей Правильно умываться: использовать гель или пенку из специальной серии косметики.

Очищать тоником или лосьоном без спирта. Спиртовой настойкой можно подсушить отдельный прыщик.

Использовать увлажняющий крем.

Два-три раза в неделю делать маски, например, из глины.

Ограничить или отказаться от декоративной косметики.

Следить за питанием: исключить пищу, усиливающую угревую сыпь (шоколад, блюда с острыми приправами, фастфуд), и перейти на здоровую еду: свежие овощи и фрукты, каши, приготовленные на пару мясные блюда.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», выдавливая угри на носу, можно спровоцировать инсульт.



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