Ячмень нельзя выдавливать и прикладывать к нему тепло: как лечить проблемную болячку

Здоровье и медицина

На электронную почту [email protected] написала Наталия из Киева: «У шестилетнего внука опух левый глазик — возник ячмень. Видимо, мальчика продуло в классе. Специалист прописал мазь, и отек сошел. Но я боюсь, что ячмень может повториться. Почему он возникает?»

«При частом воспалении волосяного фолликула желательно пройти исследование на микроскопический клещ»

— Наружный ячмень — это воспаление волосяного фолликула, — объясняет заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Оно действительно чаще всего возникает при переохлаждении на фоне сниженного иммунитета и обычно благополучно проходит спустя семь-десять дней. Конечно, желательно пройти лечение, чтобы ячмень прорвал и вышел гной. До обращения к врачу можно смочить в антисептике (например, спиртовом растворе календулы) ватную палочку и приложить к воспаленному бугорку. Главное — не тереть: в противном случае кожа будет травмироваться и возникнет обратный эффект. Это действие называется туширование (как в фехтовании): дотронулся палочкой — и убрал. Таким образом веко следует обрабатывать два-три раза в день.

— Что делать, если ячмень повторился?

— Нужно разбираться, почему случился рецидив. Это нередко бывает у детей со скрытой дальнозоркостью и астигматизмом, которые не скорректированы линзами. Из-за этого воспаляются края век или поверхность глаза — возникает блефарит либо конъюнктивит. Ячмень может повторно возникать у детей и взрослых с повышенным уровнем глюкозы в крови или при поражении кожи микроскопическим клещом демодексом. Этот клещ живет у 80 процентов людей, не доставляя большинству особых хлопот. Но если у человека повторяется ячмень или наблюдается тяжелое течение блефарита, то нужно пройти исследование на наличие демодекса. При положительном результате лечение офтальмолог проводит вместе с дерматологом.

— Известно, что бывает и внутренний ячмень. Чем он отличается от наружного?

— Внутренний ячмень — это воспаление разновидности сальной железы (мейбомиевой), которая находится внутри века и вырабатывает жировой секрет. Когда он застаивается, может сформироваться внутренний ячмень — острый мейбомиит. В этом случае нужно обратиться к офтальмологу, чтобы врач назначил лечение. Обычно это капли с антибиотиком, которые нужно закапывать четыре раза в день, антисептики, увлажнители. Специалист также объяснит, как правильно проводить гигиенические процедуры, делать массаж век. Человек, у которого есть ячмень, должен пользоваться только своим полотенцем. Все процедуры следует выполнять вымытыми руками. Девушкам и женщинам на время нужно отказаться от использования декоративной косметики: теней для век, туши для ресниц.

«Тыкать в глаз кукиш или тереть его кольцом бесполезно»

— Что делать, если ячмень не поддается лечению?

- Это называется застывший ячмень — халязион. Воспаление вроде бы прошло, но в веке появилось маленькое уплотнение, хотя воспалительных признаков — отека, покраснения -- нет. Тогда часто требуется хирургическое лечение, чтобы вскрыть капсулу, вычистить гной. Иногда удается обойтись без операции, но только если это маленький и достаточно свежий халязион. В его толщу можно ввести кортикостероиды длительного действия, которые будут постепенно рассасывать ячмень.

— Люди, у которых возник ячмень, часто пытаются справиться с ним самостоятельною. Чего только ни делают: тыкают в глаз кукиш, трут кольцом, промывают спиртовым раствором (например, календулой), прогревают мешочком с солью или вареным яйцом. Чем опасно самолечение?

— Ячмень находится в зоне лица, где любой гнойный процесс, особенно если его неправильно лечить, может привести к тяжелым осложнениям. Самая частая ошибка — когда человек пытается выдавить ячмень. Так делать категорически нельзя, как и прикладывать влажные компрессы. Это нарушает защитные свойства кожи, и инфекция распространяется вглубь. В результате могут развиться опасные заболевания — абсцесс, флегмона века. Тепло можно использовать, пока еще нет гноя (в так называемой стадии инфильтрации). Если позже — опасно. Возникнет эффект термостата, и бактерии начнут быстро распространяться.

— Какие еще осложнения, кроме флегмоны века, возможны?

— Флегмона может затронуть и глазную орбиту. Кроме того, когда человек выдавливает фурункул на лице или пытается удалить ячмень, может нарушиться кровообращение в сосудах головного мозга и случиться их закупорка. Тогда возникнет очень тяжелое, угрожающее жизни осложнение — тромбоз сосудов головного мозга (на медицинском языке — тромбоз кавернозного синуса).

— Как предупредить появление ячменя?

— Следует укреплять иммунитет, избегать переохлаждений. Отказаться от вредной привычки тереть глаза, особенно грязными руками. Женщинам не стоит использовать чужие кисточки для нанесения косметики. Нельзя примерять и контактные линзы, которые носит другой человек.

Симптомы ячменя Отечность века.

Ощущения жжения, болезненности.

Покраснение, зуд.

Возможно повышение температуры.

Может временно снизиться зрение.

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