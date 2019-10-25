Родные Заворотнюк показали фото актрисы из онкоцентра и раскрыли важную деталь о ее болезни

Шоу-бизнес

Родные известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, косвенно подтвердили ее диагноз. Они опубликовали на странице поддержки звезды в Instagram новые фото актрисы. На снимках Анастасия позирует в окружении детей, которые лечились от онкологии. Заворотнюк в свое время поддерживала больных деток, проводила с ними время и помогала бороться с раком.

«У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты», — пишут родные актрисы.

Они также рассказали, что многие смогли справиться с болезнью и сейчас живут полноценной жизнью. Они, как и многие другие дети, которые еще сражаются с онкологией, сейчас трогательно поддерживают Анастасию, пишут ей сообщения и желают скорейшего выздоровления.

«И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!», — говорится в сообщении и подчеркивается, что такая поддержка очень ценна для Анастасии. Ведь она сейчас переживает и чувствует то же самое.

«Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!», — написала семья Заворотнюк. Тем самым они впервые косвенно подтвердили диагноз актрисы.

Напомним, сейчас Заворотнюк находится в частном онкоцентре на Рублевском шоссе. Близкие не комментируют ее состояние. СМИ пишут, что у актрисы глиобластома — опухоль головного мозга четвертой стадии. В последнее время о Заворотнюк поступает все меньше информации.

Своими советами, как побороть рак поделилась актриса Александра Яковлева, которой в свое время удалось справиться с болезнью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter