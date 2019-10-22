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Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Рак мозга, с которым, по слухам, борется российская актриса Анастасия Заворотнюк, часто не диагностируют вовремя. Врачи путают его с остеохондрозом и назначают симптоматическое лечение.

Об этом в интервью mk.ru рассказал старший научный сотрудник нейрохирургического (онкологического) отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин.

«К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику», — пожаловался он.

Алешин отметил, что диагностику надо начинать с МРТ с контрастным усилением. «Хотя, конечно, далеко не каждого пациента с головной болью и тошнотой сегодня направляют на такую высокотехнологичную диагностику. Основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга — головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге», — подчеркнул он.

Также врач отметил, что болезнь долго протекает бессимптомно, если опухоль находится в лобной доле. «Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, — а у него растет большая опухоль», — объяснил онколог.

К сожалению, подчеркнул он, рак мозга в мире лечить пока не научились, но вот продлить жизнь больного могут на долгие годы.

Напомним, что, по слухам, Заворотнюк врачи смогли предложить только паллиативную помощь — болезнь протекает слишком быстро. Но родные это отрицают и верят, что актриса выздоровеет.

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