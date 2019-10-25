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Хозяйственный суд Киева снова отложил дело о «Корвалоле»
Хозяйственный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение судебного спора между фармацевтическими компаниями «Фармак» и «Дарница», в котором «Фармак» пытается добиться отмены госрегистрации лекарственного средства «Корвалол-Дарница». Напомним, СМИ сообщили, что популярные успокоительные капли «Корвалол» в Украине могут подорожать, если АО «Фармак» получит монопольное право на советскую торговую марку.
На заседании суда в четверг, 24 октября, было принято решение возобновить слушание дела только после окончания другого судебного процесса с теми же участниками.
В настоящее время в Хозяйственном суде Киева параллельно слушается еще одно дело о «Корвалоле». В нем «Фармак» выступает ответчиком, поскольку речь идет об иске «Дарницы» на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу «Фармака».
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Партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы «Дарницы» считает позицию суда безосновательной, поскольку решение по сути дела можно было принять уже сегодня.
«Ключевой вопрос — похожи или не похожи знаки „Фармака“ и „Дарницы“, уже решен судами, в том числе Верховным. Поэтому не было оснований пересматривать это дело из-за того, что появились новые обстоятельства. В вопросе сходства никто ничего нового не установил», — прокомментировал Мамуня.
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Представители АО «Фармак» на судебное заседание не явились.
Как сообщалось, суды между «Фармаком» и «Дарницей» начались 2004 году. Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Тем не менее, в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».
Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд города Киева.
Параллельно «Фармак» реанимировал судебный процесс, касающийся отмены госрегистрации препарата «Корвалол-Дарница», ссылаясь на появившиеся новые обстоятельства.
АО «Фармак» основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% — до 1,05 млрд грн.
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Фармацевтическая компания «Дарница» — лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.
Ранее Хозяйственный суд Киева уже переносил рассмотрение дела о препарате «Корвалол».
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