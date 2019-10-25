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В ближайшие дни в Киеве временно изменится работа пассажирского транспорта
В ночь на 26 и 27 октября сокращается график движения троллейбусов №№ 7, 26, 41, а в работу троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н внесены существенные изменения, что обусловлено проведением строительных работ на путепроводе (пересечение проспекта Победы и улицы Щербаковского).
Последние отправления по действующим маршрутам
в ночь на 26 октября:
— № 7 — от площади Л. Толстого в 22:28, 22:45, от улицы Чернобыльской в 22:30, 22:45;
— № 26 — от проспекта Свободы в 23:10, 23:30, от станции метро «Нивки» в 23:40, 23:58;
— № 41 — от улицы Тулузы в 23:20, 23:32, от метро «Святошин» — в 22:58, 23:09;
в ночь на 27 октября
— № 7— от площади Л. Толстого в 22:20, 22:40, от улицы Чернобыльской в 22:25, 22:45.
— № 26 — от проспекта Свободы в 23:14, 23:32, от станции метро «Нивки» — 23:40, 23:58.
— № 41 — от улицы Тулузы в 23:10, 23:25; от метро «Святошин» — в 22:45, 23:00;
-троллейбус № 92Н будет ходить от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по своей схеме, далее по улицам Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, потом снова проследует по своему маршруту;
- движение троллейбусов №№ 93Н, 94Н на две ночи закрывается;
- маршрут троллейбуса № 91Н в ночь на 26 октября меняется из-за ремонта контактной сети на бульваре Дружбы народов. С 01:40 до 03:40 движение организовано от улицы Милославской до Дарницкой площади, от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедской».
А скоростной трамвай № 1 в ночь на 26 и 27 октября приостанавливает работу из-за ремонта колеи на участке от улицы Генерала Потапова до бульвара Кольцова. При этом маршрут № 3 работает, как обычно. Чтобы пассажиры не чувствовали неудобств, «Киевпасстранс» увеличит количество подвижного состава на маршруте автобуса № 2Т (с интервалом движения 7 минут, если не помешают пробки и ЧП).
Похожая ситуация и с трамваями №№ 23, 32, 33, которые до 28 октября включительно перестали курсировать, так как городские службы ремонтируют инженерные сети на улице Алматинская -Профсоюзная. Пока ведутся эти работы, на маршруте автобуса № 33Т пустят больше машин, а движение временных трамваев организована до улицы П. Усенко по действующей схеме, далее по Харьковскому шоссе, улице Привокзальной до станции метро «Бориспольская».
Продуктовые ярмарки (на улица Иорданской, С. Лифаря и Татарской) 26 октября повлияют на движение автобусов №№ 31, 61, 98 и троллейбуса № 34, 27 октября — автобуса № 31. С начала выездной торговли и ориентировочно до 18:00 движение организовано:
— троллейбуса № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспекту Героев Сталинграда, проспекту Степана Бандеры;
— автобуса № 61 — по улицам Радунской, Градинской, С. Лифаря, проспекту Маяковского, улице Драйзера, проспекту Генерала Ватутина, улице Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (в обратном направлении — улица С. Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»;
— автобуса № 98 — по улицам Радунской, Будищанской, Бальзака (нечетная сторона), М. Цветаевой, Закревского, С. Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;
— автобуса № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующей трассе, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной, далее снова по «родной» трассе.
Напомним, что в столице восстановили движение транспорта, в том числе и троллейбусов, на проспекте Победы, которое перекрывали на период установления очередного прогона Шулявского моста.
«ФАКТЫ» ранее информировали о ремонте и ограничении движения на Южном мосту, а также о том, что на Борщаговке до конца года ремонтируют пешеходный мост через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).
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