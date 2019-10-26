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Украина

Этой ночью Украина перейдет на зимнее время: во сколько и как переводить часы

9:29 26 октября 2019 304
Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время: во сколько и как переводить часы
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября 2019 года, Украина переходит с летнего времени на зимнее. То есть следующей ночью украинцы будут спать на один час дольше.

Так, стрелки часов в 3:00 переводятся на час назад.

Как писали «ФАКТЫ», особо внимательными при переводе стрелок часов следует быть людям, которые в переходный период собрались в поездку и купили билеты на самолет, поезд или автобус.

Перевод часов часто влияет на состояние здоровья. В этот период возрастает число инфарктов, депрессий и даже самоубийств. О том, как избежать негативных последствий перехода на зимнее время и держать себя в форме — читайте в материале «ФАКТОВ»: «Переход на зимнее время: как это сделать без вреда здоровью».

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