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Украина

Переход на зимнее время: что нужно знать пассажирам поездов

13:22 24 октября 2019 70
Поезда будут отправляться по новому времени
Инф. «ФАКТОВ»

Время отправления и прибытия поездов в билетах, датированных 27 октября, будет указываться с учетом перевода стрелок часов. Об этом сообщает УНН.

«С 27 октября 2019 года поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода», — заявили в пресс-службе АО «Укрзалізниця».

В компании обратили внимание, что в билетах указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов, поэтому необходимо своевременно привести в соответствие время своих часов.

Все изменения графика заранее согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Ранее сообщалось, что при переходе на зимнее время важно не навредить здоровью.

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